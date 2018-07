29. Juli 2018, 12:57 Uhr Kultur Verweile doch, Faust-Festival, du bist so schön!

Die Faust-Ausstellung in der Kunsthalle wurde über Monate von zahlreichen Veranstaltungen in der Stadt flankiert.

Die Veranstaltungsreihe in München ist ein Erfolg. Die Organisatoren wollen das Konzept weiterführen, allerdings fehlt noch ein Thema.

Von Susanne Hermanski

Goethes Faust hat zwei Teile. Das Faust-Festival hatte mehr als 600. Es zog mit Ausstellungen, Konzerten, szenischen Aufführungen und Hunderten anderen Veranstaltungen wie Lesungen und Vorträgen 220 000 Besucher an. Es ist nicht leicht, bei dieser Größenordnung Bilanz zu ziehen, will man nicht einfach Goethe selbst zitieren und seinen Direktor im "Vorspiel auf dem Theater": "Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen", heißt es da lakonisch.

Was hat es also gebracht außer "Menge", dieses Festival, das aus der Idee eines einzelnen Mannes - des Direktors der Kunsthalle, Roger Diederen - entstanden ist und das doch keinen einzigen Kurator hatte? Dieser radikaldemokratische Kunstgroßversuch, an dem sich alle beteiligen konnten, die wollten? Dass es Masse statt Klasse liefern würde, Beliebigkeit statt Tiefgang, war schon vor seinem Auftakt der am lautesten geäußerte Zweifel der Skeptiker. Eher leise traten die Neider auf. Sie stichelten gegen den vermeintlichen Coup, den Diederen da gelandet hatte, um seiner Faust-Ausstellung im eigenen Haus ein opulentes Rahmenprogramm drumherum zu bescheren. Doch das Verhältnis der Zahlen entkräftet derlei am Ende eigentlich: 100 000 Besucher haben die Ausstellung in der Hypo-Kunsthalle gesehen. Aber mehr als 120 000 haben die anderen Angebote des Festivals angenommen.

Angeboten wurden sie von "Partnern", so nannten und nennen die Veranstalter sich untereinander, schließlich läuft das Festival noch bis Sonntag, 29. Juli. So mancher Partner ist ein Mitstreiter der ersten Stunde. Denn angefangen hat alles vor zwei Jahren, mit einem "Faust-Frühstück". Zu dem hatte Diederen Kulturfreunde aus allen möglichen Genres eingeladen, quer durch seinen Adressenverteiler in der Kunsthalle. Hatte ihn doch eine Gruppe von Wissenschaftlern und Goethe-Gelehrten überzeugt, sich auf eine Ausstellung zum Thema "Faust in der Kunst" einzulassen. Und ihm war nach eigenem Bekunden, "bald klar, dass Faust ein viel zu wichtiges literarisches, musikalisches und theatrales Thema ist, um es allein mit Bildern, Skulpturen und anderen Exponaten bestreiten zu wollen".

Gerechnet hatte Diederen bei diesem ersten Termin mit etwa 40 Personen. Es kamen 100 in den vollkommen überfüllten, kleinen Saal. Und zu den Folge-Frühstücken, dann schon im Gasteig, weil dessen Chef Max Wagner ebenfalls auf Anhieb für die Sache entflammt und unterstützungsbereit war, kamen immer noch mehr. So offenkundig traf das klassische Drama um den rastlosen Kopfmenschen Faust, den klugen Verführer Mephisto und das sich selbst betrügende Opfer Gretchen den Nerv unserer Tage. Von der Katholischen Kirche bis zum Boxwerk, vom Harry Klein Club bis zum Residenztheater, von der Staatsoper bis zum Bierbrauer wollten sie sich alle beteiligen. Jeder fand seinen ganz speziellen Anknüpfungspunkt zum Sujet - egal, ob Gretchenfrage, Auerbachs Keller oder der Osterspaziergang.

Bald war interessant zu sehen, wer sich nicht beteiligen mochte. Die Staatsgemäldesammlungen etwa, die ihrerseits mit einem eigenen, spartenübergreifenden Großprojekt beschäftigt waren: der Klee-Ausstellung in der Pinakothek der Moderne. Oder wer nur zögerlich Unterstützung zusagte: das Kulturreferat der Stadt zum Beispiel. Es verfolgte nämlich ein anderes, mit einer hohen Summe städtischerseits gefördertes Festival, das fast zeitgleich am Start war: "Public Art Munich", kurz PAM. Dieses Festival der Kunst im öffentlichen Raum bestand aus 20 Auftrags-Perfomances und wurde zusammengestellt von der international renommierten Kuratorin Joanna Warsza. Der letzte Teil wird am 27. Juli im Neuen Rathaus zu erleben sein, doch es ist schon jetzt festzustellen, dass vieles von PAM leider unterhalb des Radars einer breiteren Öffentlichkeit stattgefunden hat. Obwohl der Eintritt frei war und viele der Veranstaltungsorte wie das Olympiastadion oder die Theresienwiese durchaus niederschwellig zugänglich gewesen wären.