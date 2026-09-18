In einer Netflix-Serie spielte Fatoni einen Rapper, der nicht rappt. Jetzt steht er wieder als Hip-Hopper auf der Bühne und rappt auch über sein Beziehungsleben, dessen Drama Netflix-Serien füllen könnte.

„Ich finde es lustig, in Artikeln über mich zu lesen: der Berliner Rapper. Weil ich damit etwas komplett anderes verbinde“, sagt Fatoni.

„Wann werd’ ich endlich ausgetauscht?“, fragt sich Fatoni auf seinem Top-Ten-Album „Drama endet nie“ angesichts eines fortwährenden Lebenskampfes. Aus Sicht der Popkultur wäre ein Verschwinden des Münchner Hip-Hop-Musikers und Schauspielers mit Wohnsitz in Berlin freilich keinesfalls wünschenswert. Und ein Austausch durch eine KI ist im Fall von Anton Schneider ohnehin unmöglich. Zu selbstironisch und gesellschaftskritisch die Texte, zu originell die musikalischen Allianzen mit Freunden wie Lakman, dem Pianisten Lambert oder Keno, mit dem er schon 2000 als Creme Fresh im Hip-Hop Furore machte.