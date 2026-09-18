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Rapper und Schauspieler Fatoni„Man spricht viel zu wenig über Trennungen“

Lesezeit: 7 Min.

„Ich finde es lustig, in Artikeln über mich zu lesen: der Berliner Rapper. Weil ich damit etwas komplett anderes verbinde“, sagt Fatoni.
„Ich finde es lustig, in Artikeln über mich zu lesen: der Berliner Rapper. Weil ich damit etwas komplett anderes verbinde“, sagt Fatoni.
Foto: Stephie Braun

In einer Netflix-Serie spielte Fatoni einen Rapper, der nicht rappt. Jetzt steht er wieder als Hip-Hopper auf der Bühne und rappt auch über sein Beziehungsleben, dessen Drama Netflix-Serien füllen könnte.

Interview von Michael Zirnstein

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„Wann werd’ ich endlich ausgetauscht?“, fragt sich Fatoni auf seinem Top-Ten-Album „Drama endet nie“ angesichts eines fortwährenden Lebenskampfes. Aus Sicht der Popkultur wäre ein Verschwinden des Münchner Hip-Hop-Musikers und Schauspielers mit Wohnsitz in Berlin freilich keinesfalls wünschenswert. Und ein Austausch durch eine KI ist im Fall von Anton Schneider ohnehin unmöglich. Zu selbstironisch und gesellschaftskritisch die Texte, zu originell die musikalischen Allianzen mit Freunden wie Lakman, dem Pianisten Lambert oder Keno, mit dem er schon 2000 als Creme Fresh im Hip-Hop Furore machte.

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Serie „Kacken an der Havel“
:Warum Netflix lieber Fatoni als Sido rappen lässt

Die Rolle wurde extra für ihn geschrieben – trotzdem rechnete der Rapper und Schauspieler Fatoni bis zuletzt damit, dass es schiefgeht. Ein Gespräch über zähes Warten, zwei Casting-Runden und die Frage, warum er sich extra einen Film-Coach geholt hat, obwohl er sich selbst spielt.

SZ PlusInterview von Michael Bremmer

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