Am Aschermittwoch hat für viele Christen die Fastenzeit begonnen. Sie endet mit dem Osterfest. Die evangelische Kirche hat ihre Fastenaktion in diesem Jahr unter die Losung gestellt „Luft holen! Sieben Wochen ohne Panik“. In einer Zeit der emotionalen Überforderung vieler Menschen durch weltweite Krisen solle dies dazu anleiten, die Nerven zu bewahren und stetig ruhig Durchzuatmen. Nika Höfler, 34, ist Pfarrerin und arbeitet in der evangelischen Landeskirche Bayern als so genannte Spiritual-Care-Beauftragte. Sie sieht sich selbst als Fachfrau für den gesunden Geist in einem pflegebedürftigen Körper. Ein Gespräch darüber, wie Spiritualität und körperliches Wohlbefinden gerade auch in der Fastenzeit zusammenhängen.

SZ: Das Fastenmotto der evangelischen Kirche lautet dieses Jahr: „Luft holen! Sieben Wochen ohne Panik.“ Klingt nach einer therapeutischen Handlungsempfehlung für eine Gesellschaft, die sich in Anbetracht der Herausforderungen dieser Zeit schwertut, Atem zu schöpfen. Wie weltlich ist diese Botschaft zu verstehen?

Nika Höfler: Ich glaube, die ganze Gesellschaft müsste mal Atem holen, zur Ruhe kommen und sich auf sich besinnen. Die Leute spüren gar nicht mehr in sich rein, was da los ist in ihnen, was für Bedürfnisse sie haben. Ich habe den Eindruck, dass gerade auch spirituelle Bedürfnisse außerhalb einer Palliativstation, wo Spiritual Care gelebt wird, gar keinen Platz mehr in der Gesellschaft haben. Wir als Kirchen sind ja spirituelle Expertinnen. Spiritus, der Geist, der Heilige Geist, ist eigentlich ein sehr christliches Wort, das heute so in die fernöstliche Ecke als Gegensatz zu Religiosität geschoben wird. Atemholen hat immer auch etwas Geistliches.

Ihre Kirche macht Vorschläge, wie Menschen in der Fastenzeit wieder durchschnaufen können. Seufzen als Wochenübung gehört unter anderem dazu.

Man muss sich erstmal bewusst werden, als Mensch vulnerabel zu sein. Man darf Angst haben und es ist wichtig, dass wir das kommunizieren. Ein Seufzer ist ein Ausdruck tiefen mitgefühlten Leidens. Er befreit und man hat danach auch wieder Raum, die Lungen mit Leben zu füllen. Ich kann mich spüren. Je nachdem, was man glaubt, kann man auch Gott spüren oder eine höhere Kraft. Etwas, das größer ist als man selbst. Seufzen sollte seinen eigenen Platz im Alltag haben, es ist ganz wichtig.

Inwiefern ist Fasten eine spirituelle Praxis?

Über Jahrhunderte war das ganz selbstverständlich und dann lange verschüttet. In der evangelischen Kirche waren wir sehr rational im Gegensatz zu den eher geistig orientierten katholischen Menschen. Fasten ist die Konzentration darauf, was ich wirklich brauche. Die Grundidee ist, alles, was störend ist im Außen, wegzuschieben. Ob das nun Essen, Alkohol oder Social Media-Konsum ist. Je nachdem, was sehr viel Raum im Kopf und auch im Alltag einnimmt, darauf soll für eine Zeit bewusst verzichtet werden, um die Zeit und Muße, die man dadurch zusätzlich hat, zu nutzen, um zur Ruhe zu kommen oder zu Gott. Durch den Verzicht besinnt man sich, wird dankbarer dafür, was man hat. Fast alle Religionen haben solche Fastenpraktiken.

Sie sind Pfarrerin und Spiritual-Care-Beauftragte der evangelischen Kirche in Bayern und haben über die Wirksamkeit von Krankenhausseelsorge promoviert. Haben kranke Menschen ein gesteigertes Bedürfnis nach religiösem Überbau?

Die Bedürfnisse des Körpers und der Seele eines Menschen müssen immer ganzheitlich betrachtet werden. Wenn ich mit einer kaputten Hüfte im Krankenhaus liege und nicht mehr autonom agieren kann oder eine Depression habe, macht das auch etwas mit meiner Seele. Man wird sich der eigenen Grenzen bewusst. Da ist das Bedürfnis nach Antworten, die Suche nach Sinn schon deutlich stärker ausgeprägt als in unserem turbulenten Alltag. Bei Patientenbesuchen im Krankenhaus - ich habe mich immer als Pfarrerin vorgestellt - habe ich in den meisten Fällen eine extreme Offenheit zum Gespräch erlebt und dabei war es unerheblich, ob die Menschen Mitglied in der Kirche waren beziehungsweise welche Religion sie hatten.

Wer lässt sich denn überhaupt auf Empfehlungen christlicher Kirchen für die Fastenzeit ein - auch Menschen, die damit im Alltag wenig am Hut haben?

Ich glaube, dass diese spirituellen Angebote nicht unbedingt sofort als dezidiert christlich oder kirchlich wahrgenommen werden, obwohl sie es natürlich sind. Für diese Angebote zum Fasten und zur Spiritualität ist unsere Gesellschaft jetzt nochmal offener als vor ein paar Jahren, allein, weil sich die Weltlage zugespitzt hat. Die Angst ist größer geworden seit Corona, dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, seit dem Krieg in Nahost und dem, was gerade in den USA abgeht. Wir erreichen immer mehr Menschen, weil wir uns unserer Verletzlichkeit und der Fragilität des Lebens leider sehr bewusst werden. Als Christin erhoffe ich mir natürlich, dass eine Brücke geschlagen wird zu christlichen Inhalten und Werten, zum Evangelium. Aufdrücken will ich es aber natürlich niemandem.