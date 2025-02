Wenn einer – zwar nur recht kurz, aber in besseren Zeiten – Mitglied des Lach-und-Schieß-Ensembles gewesen ist; wenn er zehn Jahre lang das Singspiel beim Nockherberg-Derbleckn geschrieben und darin den Guido Westerwelle gespielt hat; wenn er seit vielen Jahren in Monats- und Jahresrückblicken den Mächtigen auf die Finger haut; dann ist er eines kabarettistischen Fastenpredigers – ein Titel, der in Bayern nahezu Heiligenstatus hat – wahrlich würdig. Seit auch schon zehn Jahren mutiert Holger Paetz dementsprechend von Februar bis Ostern zum Pater Paetz.Unter dem Titel „Fürchtet Euch!“ teilt er als wohl Strengster unter den Bußpredigern gegen „politische Pappnasen und Sich-selbst-Erhöher“ aus, wie er sie nennt und über die er befindet: „Solchen Elementen gehört standgepaukt und heimgeleuchtet. Mag der Zorn des Herrn ungewiss sein, der des Paetz ist es mitnichten!“Anders als die Einzeltäter bei den Starkbieranstichen hält Paetz seine Predigt rund 30-mal und ist dabei auf Tour durch ganz Bayern, bis zur letzten Vorstellung im Schlachthof auch viermal in und um München . oho

Leviten lesen am Nockherberg

Er kommt trotz aller Kritik an den Politikern des Landes empathisch rüber: der Allgäuer Maxi Schafroth bei seiner Fastenpredigt am Nockherberg. (Foto: Robert Haas)

Man kann manchmal den Eindruck haben, dass die Wahl des bayerischen Ministerpräsidenten kaum wichtiger ist als die Wahl des Fastenpredigers der Paulaner-Brauerei auf dem Nockherberg. Und die Besetzung der Kabinettsposten kaum wichtiger als die Darsteller-Auswahl beim Singspiel. Weltliches und Kirchliches, Ernstes und Satirisches, Politik und Rausch – in der Wirtshausschwemme des Nockherbergs kommt vieles zusammen, was für die bayerische Volksseele typisch zu sein scheint.

Und das schon seit 1891, als der Münchner Humorist Jakob „Papa“ Geis, der Meister des Couplets, zum ersten Salvatorredner und Fastenprediger wurde. Viele prominente Namen folgten ihm nach, vom Conférencier Adolf Gondrell und dem Gstanzl-König Roider Jackl über die Volksschauspieler Walter Sedlmayr, Max Grießer, Erich Hallhuber und Michael Lerchenberg bis zu den Kabarettisten Bruno Jonas und – als erste Frau und „Mama Bavaria“ – Luise Kinseher. Die hielt ihre Rolle 2018 nach acht Jahren für auserzählt und dankte ab. Pflegte die „Mama Bavaria“ freilich im Rundfunk und ihren Bühnenprogrammen weiter. Und kehrt heuer auf den Nockherberg zurück, wenn auch nicht als Fastenrednerin, sondern nur als Moderatorin. Sie wird die Gäste begrüßen und Ministerpräsident Markus Söder die erste Maß überreichen.

So bleibt als Fastenprediger Maxi Schafroth am Drücker als bislang jüngster und erster Allgäuer. Freilich hatte er nach seinem Debüt 2019 nicht viel Glück mit dem Posten: Wegen Corona fiel die Veranstaltung 2020 ganz aus, 2021 hielt er seine Rede digital und ohne Publikum; 2022 wiederum wurde der Anstich wegen des Ukraine-Krieges erneut abgesagt.

Seither freilich hat der Kabarettist, der nicht nur mit seinem Dauerbrenner-Programm „Abenteuer Allgäu", als Jungfilmemacher und Moderator, sondern auch als Schauspieler (unter anderem im „Tatort") auf sich aufmerksam gemacht hat, glänzende Kritiken bekommen. Weil er wie seine Vorgängerin bei aller Kritik so empathisch herüberkommt. Bald werden wir wissen, ob das auch nach seinem 40. Geburtstag bei seiner fünften Rede so geblieben ist. Wo doch der Stressfaktor beim bis zuletzt auf Aktuelles reagierenden Redenschreiben mit der kurz vor dem Anstich vorgezogenen Bundestagswahl heuer besonders groß ist.

Politische Entschlackungskur im Augustiner am Platzl

Die Schauspielerin Corinna Binzer sieht sich nicht als klassische Kabarettistin, sondern als „Bavarettistin“. (Foto: Alexander Reich / muenchen.tv)

Fasten ist nicht lustig, vor allem nicht bei Einnahme des Glaubersalzes und in den ersten Tagen der Enthaltsamkeit danach. Auch wie über das Fasten geredet wird, vom Intervall-Fasten bis zum Leber-Fasten, ist meist vom Eifer der Wissenschaft oder der Selbstoptimierung durchdrungen. Für Corinna Binzer jedenfalls hat die Fastenzeit an sich schon viel „Aufregendes“ an sich. „Ich rege mich darüber auf, dass ich mich immer noch aufrege, wobei ich das Aufregen doch eigentlich ‚fasten‘ wollte“, sagt die Schauspielerin.

Um sich weniger aufzuregen, ist es vielleicht nicht gerade hilfreich, sich einer neuen Herausforderung als Fastenrednerin zu stellen. Denn da wird sich die als Wiesn-Reporterin, Komödienstadl-Routinier, Autorin, TV-Darstellerin („Tatort“) sowie Lebenspartnerin und Managerin von Sepp Schauer bekannte Münchnerin nicht nur über Ernährungstipps, sondern auch über Verkehrsteilnehmer, selbsternannte Experten und „Situationen in allen Lebenslagen“ und was sie sich sonst noch alles sparen möchte aufregen.

Ihr(e) „Fasten(ge)rede", die/das sie am Aschermittwoch im Augustiner am Platzl auftischt, ist dabei politisch entschlackt. „Dafür werden Zustände und Gegebenheiten angegrantelt, wie wir in Bayern so schön sagen", erklärt Binzer. Sie sehe sich nicht als klassische Kabarettistin, sondern als „Bavarettistin". Durch den „lustigen Abend" führe sie „durchgehend in bayerischer Sprache", alles sei selbst geschrieben, gespielt und gesungen sagt die 58-Jährige. Musikalisch wird sie von Michael „Da Michi" Muggesser begleitet.

Mit scharfem Schwert im Hofbräuhaus

Vorzugsweise die Ministerpräsidenten und die Staatsregierung, aber auch die Opposition kriegt vom Niederbayer Django Asül im Hofbräuhaus ihr Fett ab. (Foto: Florian Peljak)

Als „dienstältester Starkbierphilosoph des Freistaates“ darf sich Django Asül bezeichnen. Der niederbayerische Kabarettist mit türkischen Wurzeln wurde schon 2007 auf dem Nockherberg Bußprediger ohne Mönchskutte. In der Presse wurde er gefeiert: „derb, boshaft, unberechenbar – eine Belebung“. Manche Politiker beschwerten sich freilich über „zu viel Schwert und zu wenig Florett“, was zusammen mit einem Machtkampf in der Brauerei dazu führte, dass er nach dieser einen Rede bereits wieder gehen musste.

Asül nahm es sportlich – und wurde schon im Jahr darauf von der Konkurrenz im Hofbräuhaus angeworben. Man munkelt, dass der damals auch für den Staatsbetrieb Hofbräuhaus zuständige Finanzminister Kurt Faltlhauser nicht so unglücklich über Asüls Tiraden gegen Parteifreunde war. Seit 18 Jahren hat Django Asül nun also das letzte Wort als Münchner Fastenprediger. Denn der trotz des Namens im April stattfindende Maibock-Anstich ist so ziemlich der letzte Starkbier-Anstich – vor der Wiesn.

Vorzugsweise dem Ministerpräsidenten und der Staatsregierung, aber auch der Opposition liest Asül da jährlich die Leviten. Und regelmäßig befinden die Rezensenten, er gehe eher mit dem Florett als mit dem Schwert zu Werke. Wer sich selbst davon überzeugen will: Alle seine früheren Maibockanstich-Reden finden sich in der ARD-Mediathek.

