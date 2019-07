9. Juli 2019, 18:47 Uhr Fast vergessene Berufe Handarbeit unter Heiligen

Detlef Rheinwein ist Spenglermeister der besonderen Art. Er restauriert und fertigt Metallornamente. Seine Arbeit verrichtet er nicht nur an historischen Gebäuden in München, sie führt ihn auch auf die Dächer von Paris

Von Julia Bergmann

Wenn Detlef Rheinwein seine Werkstatt aufsperrt, warten hinten im Eck schon zwei Heilige auf ihn. Groß und grün, von Patina bedeckt. Und oben, direkt unter der Decke, hängt Jesus. Rheinwein, braun gebrannt, sportliche Statur, funktionale Kleidung, steht inmitten einer chaotischen Armada von Metallornamenten, Ziselierhämmern, Sägen und Zangen. Er stemmt die kräftigen Hände in die Hüften, nickt dem Messias zu, als wäre er ein alter Bekannter und erklärt: "Der hängt da schon a bisserl." Rheinwein schaut dann hoch, Jesus mit zur Seite geneigtem Kopf nach unten. So verweilen sie ein paar Sekunden in stiller Eintracht, bis Rheinwein einen enormen Giebel aus einer Ecke holt und loslegt.

Rheinwein prüft Ecken und Kanten, erklärt, wie die Ornamente und Rundungen in das Blech eingestanzt wurden. Alles unter den Augen der Heiligen, die früher einmal zum Inventar einer Kirche gehörten. Rheinwein soll sie sanieren. Bis sie fertig sind, wachen sie über den Handwerksmeister und die Spenglerei an der Rothmundstraße. Es ist keine gewöhnliche Spenglerei. Das kann man schon von der Straße aus erkennen. Die gigantische Krone auf dem kleinen Vordach des Hauses gibt den ersten Hinweis - als hätte ein Zehn-Meter-Monarch sie eben dort abgelegt.

Ornamental, verspielt, mit Grünspan überzogen und ursprünglich auf das Dach des Landgerichts von Landau in der Pfalz montiert. Vor einigen Jahren, als das Metall der Krone brüchig wurde, erhielt die Firma Lorenz Sporer, bei der Rheinwein arbeitet, den Auftrag, das marode Stück durch eine Rekonstruktion zu ersetzen. Das Original blieb in München und ist seither so etwas wie ein Markenzeichen des Betriebs geworden. Mehr noch: Sie steht für das, was im Inneren der geräumigen Werkstatt entsteht, die sich über zwei Etagen erstreckt. Über der Krone prangt in dunkelroter Schrift an der Hauswand: "Lorenz Sporer. Spenglerei, Bedachung, Metallornamente, gegründet 1882." Ein Traditionsbetrieb. Nur das Herzstück der Firma, die Metallornamentik, kam später dazu.

Ende des 19. Jahrhunderts startete die Firma als klassischer Spenglereibetrieb. Erst während der Neunzigerjahre, nach dem Fall der Mauer, als viele ältere Gebäude im Osten des Landes saniert wurden, stieg die Nachfrage an Metallornamenten. Die Aufträge kamen damals häufig vom Denkmalschutz, von Kirchen und Architekten. Das hat sich bis heute nicht geändert. Zu den Kunden gehören mittlerweile aber auch Reiche, die sich ihre Hochsee-Yacht mit einem Dutzend handgefertigter Metallwaschbecken ausstatten lassen. "Ja, tatsächlich", sagt Rheinwein. Alles schon dagewesen. Er bückt sich, kramt unter der Werkbank. Dann zieht er eines der Ausschuss-Becken hervor. Es ist beim Formen gerissen. "Könnte man kitten", sagt er. Macht er aber nicht. "Der Kunde erwartet eine gewisse Qualität."

Qualität und Tradition. Dafür stehe die Firma, die bis heute in Familienhand ist. Caroline Sporer, die Urenkelin des Gründers leitet mittlerweile die Geschäfte. Gelernte Spenglerin ist sie nicht. Der letzte Sporer, der Zink und Kupferbleche zu herrschaftlichen Dachverzierungen bog, war ihr Vater Albert. Rheinweins Lehrmeister. Der Mann, der ihm 1981 streng genommen zu gleich fünf Berufen verholfen hat, wenn man Rheinwein glauben darf. Um die Metallornamentik zu beherrschen, müsse man zugleich elementare Fertigkeiten einens Stuckateurs, Gießers, Metallbauers, eines Schlossers, ja, auch die eines Bildhauers erlernen. "Mindestens", sagt Rheinwein. Man weiß nicht genau, ob er jetzt kokettiert. Eines aber meint er ernst: "Selbst mit meinen mehr als 30 Jahren Berufserfahrung lerne ich immer noch Neues dazu", sagt er.

"Wirklich lernen kann man diesen Beruf nicht." Auch Rheinwein sei in den Job einfach reingewachsen. Eine geregelte Ausbildung speziell zum Metallornamentenbauer gibt es nicht. Und die klassische Ausbildung zum Spengler beinhalte heute üblicherweise nicht die Anfertigung von Metallornamenten. Zu aufwendig, zu unwirtschaftlich für die meisten Betriebe. Das alles braucht Zeit. Zeit, die ein Auszubildender in einem Spenglereibetrieb heute nicht hat. Sie sollen ihr Handwerk auf den Baustellen der Stadt erlernen. Und was den Aufwand angeht: Mittlerweile verderbe die Billigkonkurrenz aus dem Ausland den Markt. Einer seiner Kunden habe ihm mal gesagt, er könne das, was Sporer macht, in Ungarn zu einem Bruchteil des Preises bekommen. "Ja, vielleicht", sagt Rheinwein ganz ernst. "Nur nicht in der gleichen Qualität. Man muss sich entscheiden, was man will."

Obwohl die Firma Sporer eine der wenigen deutschlandweit ist, die solche Arbeiten überhaupt anfertigt, gebe es auch wirtschaftliche Durststrecken, sagt Geschäftsführerin Caroline Sporer. Die ganz großen Arbeiten könne man ohnehin nicht mehr annehmen. Allein weil die Mitarbeiter fehlen, die das Handwerk heute noch beherrschen. Es sei ja so: Wer das Handwerk lernen möchte, müsse schon mehr als das durchschnittliche Maß an Interesse, Enthusiasmus und Lerneifer mitbringen. Wie gesagt, mindestens fünf Berufe in einem. Rheinwein würde das, was er kann, gerne an einen Nachfolger weitergeben. "Ich bin jetzt 53. Mir rennt die Zeit davon." Aber ob da einer kommt, der auch die Strapazen des Jobs in Kauf nehmen würde?

Die vielen Überstunden während größerer Aufträge, die Jobs im Ausland. Und dann die körperliche Anstrengung. Allein die Formen zu bauen, mit denen die Modelle für die Ornamente angefertigt werden, ist der reinste Kraftakt. Rheinwein muss sie zunächst mit Formsand modellieren, später mit Zink ausgießen. Das wird bei 475 Grad geschmolzen und in stundenlanger Arbeit nach und nach in die Formen gegossen. Immer wieder muss Rheinwein dafür an den heißen Ofen, schwere Kellen in das gelb glühende Metall senken, zig Kilo über den schmalen Flur wuchten. Ist die Form nach dem Abkühlen fertig, setzt er sie ins Fallwerk ein und prägt damit die Bleche.

Das Fallwerk stammt aus dem Jahr 1908. "Heute wird so etwas gar nicht mehr hergestellt", sagt Rheinwein. Die Konstruktion, die das Gerät zum Laufen bringt, nimmt einen großen Teil der Decke ein. Unter dem Boden verbirgt sich eine meterhohe, massive Buchenholzstütze, die die schweren Schläge beim Prägen abfedert. Rheinwein zieht an dem Seil, Matrize und Stempel gleiten auseinander. Spielend leicht sieht das aus. Aber Rheinwein hat Routine. Wem sie fehlt, muss vollen Körpereinsatz bringen.

Rheinwein geht einen Raum weiter, vorbei an meterhohen Regalen. "Jungfrau" oder "Löwe" steht da unter den gelagerten Formen vergangener Jahrzehnte. Viele der Teile, die hier aufbewahrt werden, sind doppelt so alt wie Rheinwein. Er greift in eines der danebenliegenden Fächer und zieht ein paar geprägte Bleche hervor. Er wirft einen flüchtigen Blick darauf. Das reicht ihm, um zu bestimmen, ob es antik oder nur wenige Jahre alt ist. Er erkennt das nicht am Muster, sondern am Material, der Verarbeitung. "Die Kanten sind früher viel schärfer gearbeitet worden als heute", sagt er. Eine ästhetische Vorliebe. Aber auch das Blech habe sich verändert. Wer wie Rheinwein seit mehr als 35 Jahren damit arbeite, könne das sofort sehen. Er nimmt ein Stück zwischen Daumen und Zeigefinger, streicht mit einer kurzen, kräftigen Bewegung darüber, bis sich das Material verbiegt. "Die Zusammensetzung des Metalls unterscheidet sich", sagt er. Das erste Blech ist spröde uns starr, das zweite geschmeidig. Das starre, ein jüngeres Fabrikat, bricht beim Bearbeiten schneller.

Er geht jetzt mit schnellen Schritten über den Hof, wo sich Jalousiebleche aus Straßburg an herrschaftlichen Dachschmuck aus Paris und Firstkämmen aus der Schweiz reihen. Überall Ovale, geschwungene Linien, Schnörkel und Kurven. Fragmente längst vergangener Epochen und ferner Orte. Die meisten davon hat Rheinwein durch Rekonstruktionen ersetzt. Auf dem Dach der Kirche Sankt Anna etwa, auf einem altehrwürdigen Polizeirevier in Paris, oder dem weltbekannten Jugendstil-Kaufhaus Printemps Haussmann. Eine neue Metallkuppel, fast neun Meter Durchmesser, hat die Firma Sporer für das Kaufhaus angefertigt. 16 Einzelteile, gestrichen in Anthrazit, die Ornamente veredelt mit echtem Blattgold. Imposant. Ebenso wie die Arbeit über den Dächern von Paris. "Du stehst da oben, völlig im Freien", sagt Rheinwein. "Genießt es einfach." Den Blick über die gesamte Stadt. Irgendwo in der Ferne der Eiffelturm, die Avenue des Champs Elysée, der Triumphbogen. "Es ist ein Traum. Da bist du entschädigt für alle Strapazen", sagt er.