Von Josef Grübl

Heute sind ja alle so wahnsinnig nett. So bescheiden. Und so unkompliziert. Selbst die kapriziösesten Künstlerdiven geben sich in Interviews zahm, manchmal fragen sie sogar nach dem Befinden. Das ist schön, aber auch etwas langweilig. Da wünscht man sich fast den alten Kinski zurück, der angeblich immer ausrasten konnte, oder den berüchtigten Menschenquäler Fassbinder. Sie sind aber nicht mehr unter uns, Rainer Werner Fassbinder schon seit 38 Jahren. Er starb mit 37. Doch es gibt ein Wiedersehen mit dem Münchner Regisseur, der als einer der großen Namen der Filmgeschichte gilt, gerade ist der Spielfilm "Enfant terrible" in den Kinos angelaufen. Und mit dem titelgebenden schrecklichen Kind, dem notorischen Bürgerschreck, ist natürlich er gemeint.