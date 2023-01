Von Jutta Czeguhn und Michael Zirnstein

Deutsches Theater

Detailansicht öffnen Das Deutsche Theater verwandelt sich in Münchens größtes Ballhaus. (Foto: Sabine Bartel/SB Photodesign)

Der Aufwand ist groß, Münchens größtes Musicalhaus in Münchens größten Ballsaal zu verwandeln. Auch wenn die legendäre opulente Deko aus Drachen und Heißluftballonen seit der Sanierung längst eingemottet ist. Die Sitzreihen müssen raus, Tische um das Parkett gruppiert werden, dazu kommt eine aufsteigende Tribüne auf der Bühne hinter dem Orchester mit bestem Überblick über den großen Saal. Auch die Gäste (mit Sitzkarten) sollen heuer etwas Vorarbeit leisten und ihr Menü vom Caterer Käfer vorbestellen, der Organisation und Nachhaltigkeit wegen. Der Aufwand lohnt letztlich, damit das Deutsche Theater in der Ballsaison strahlt wie zu legendären Zeiten, als hier Romy Schneider und Alain Delon übers Parkett schwebten.

Detailansicht öffnen Rustikal: Zwei Herren einer Volkstanzgruppe beim "Oide Wiesn Bürgerball". (Foto: Stephan Rumpf)

Etwas rustikaler geht es zunächst zum Auftakt zu. Beim "Oide Wiesn Bürgerball" werden die Gäste gebeten, in Tracht zu kommen. Aber es soll keine Bier-Gaudi werden wie in den Wiesn-Zelten. Karl-Heinz Knoll, der Präsident des ausrichtenden Festrings (der auch den Wiesn-Brauchtumsumzug veranstaltet), will einen "Ball für alle, die die Tradition und das Flair des Oktoberfestes und speziell der Oidn Wiesn lieben". Brauchtum wird groß geschrieben, und so erleben die Gäste - am liebsten in authentischer Tracht oder historischem Bürgergewand - ein Fest mit Schuhplattlern, Goasslschnalzern, Tanzpaaren der Gauverbände und der Münchner Francaise.

Oide Wiesn Bürgerball, Fr., 27. Jan., 19 Uhr, Deutsches Theater, Schwanthalerstr. 13

Detailansicht öffnen Beim "Großen Ball der Narhalla" wird auch stets der Karl-Valentin-Orden verliehen. Der Namenspate hätte sich gewiss seinen eigenen Reim auf gewisse Träger gemacht, etwa auf Ministerpräsident Markus Söder, der sich den Orden 2020 umhängen durfte. (Foto: Sebastian Gabriel)

Ballsaison ist auch Faschingssaison. Münchens größte Faschingsgesellschaft stellt daher Münchens größtes Ballhaus mit ihrem "Großen Narrhalla Ball" auf den Kopf. Das offizielle Faschingsprinzenpaar der Landeshauptstadt München, Steve I. und Ulrike I., zeigt samt Prinzengarde seine Tanzshow "Wiener Melange". Auch der Karl-Valentin-Orden wird an dem Abend verliehen: In die Gesellschaft der bisherigen Träger von Loriot über Georg Ratzinger und Helmut Kohl bis Harald Juhnke darf sich diesmal die Kabarettistin Monika Gruber einreihen. Es ist übrigens kein Maskenball; Smoking oder dunkler Anzug mit Fliege und Abendkleid sind Pflicht. Noch strenger ist der Dresscode übrigens beim "Gaudeamus"-Akademiker-Ball der Katholischen Korporationen am 3. Februar, da muss das Abendkleid "mindestens knöchellang" sein, auch Uniformen sind gern gesehen.

Großer Narrhalla Ball, Sa., 28. Jan., 20 Uhr

Man muss nicht selber tanzen können. Zum "Ball der Nationen" kommen viele auch einfach, um den Profitänzer über die Turnierfläche fliegen zu sehen. Bei seinem traditionsreichen Wettkampf ermittelt der Verein Gelb-Schwarz Casino München die Sieger im 72. Europapokal in den Lateinamerikanischen Tänzen und des Sparda-Jugend-Cups in den Standardtänzen. Wer sich von den Spitzensportlern motiviert fühlt und sich noch traut, darf zwischendurch freilich auch selber ran.

Ball der Nationen, Sa., 4. Feb., 20 Uhr

Die legendären Tage mit 50 Bällen und mehr pro Saison, als Max Greger und Hugo Strasser noch mehrmals mit ihren Big Bands zum Tanz spielten, sind vorbei. Aber das Deutsche Theater will an die Glanzzeiten anknüpfen und hat mit eigenen Bällen auch eine neue Tradition begründet: Beim "ball.total" gibt es Kulinarik vom Feinkost-Käfer (Menü bitte vorbestellen) gepaart mit künstlerischen Einlagen: Wieder präsentiert das GOP-Varieté-Theater seine Artisten und das Deutsche Theater mitten auf der Tanzfläche einen Ausschnitt aus einem kommenden Musical, diesmal aus "Rock of Ages".

Detailansicht öffnen Der Sound kommt vom Orchester Hugo Strasser beim "Ball der Sterne" (Foto: Stephan Rumpf)

Beim "Ball der Sterne" ist die Musik der Star: Die kommt vom Orchester Hugo Strasser, das das Publikum seit dem Tod seines Gründers unter der Leitung von Heinrich Haas taktgenau in Schwung bringt. Und wo sonst als beim Ball der Sterne, fragt das Team des Theaters, könne man zu den Walzerklängen eines großen Orchesters tanzen? Die Münchner Symphoniker spielen ein eigens für den Ball entwickeltes Programm mit den Solisten Maria Chabounia (Sopran) und Gustavo Castillo (Bariton).

Gut, einen weiteren Ball mit Klassischem Orchester gibt es noch, auch im Deutschen Theater: Die Jungen Münchner Symphoniker helfen beim "Bal Classique" (5.2.), im Wechsel mit einem Oldies-DJ, mit Tschaikowski allen Dornröschen ihren Prinz zu finden und mit Humperdinck allen Hänsels ihre Gretel zum Tanz zu bitten.

ball.total, Fr., 10. Feb., 20 Uhr, Ball der Sterne, Fr., 17. Feb., 20 Uhr

Eine Zeitreise in die Zwanziger- bis Fünfzigerjahre sind die beiden Bälle "Rock That Swing" und "Jamboree". Etliche Bands auf mehreren Tanzflächen spielen alles, was das Herz der Swing-, Balboa-, Blues-, Lindyhop- und Rock'n'Roll-Tänzer begehrt. Es gibt Schnupperkurse, einen Charleston-Wettkampf und eine "Vintage Dance Show der Champions".

Rock That Swing Ball, Sa., 18. Feb., Jamboree Ball, So., 19. Feb., 20 Uhr

Was wären die Bälle ohne Tänzer? Für Nachschub sorgen nicht nur TV-Shows wie "Let's Dance", sondern vor allem die Tanzschulen. Einige von ihnen veranstalten unter der Federführung der Tanzschule TWS gemeinsam die "Münchner Tanznacht", und sie wissen, was ihre Tänzer wollen: Walzer, Foxtrott & Co. vom Högl Dance Orchestra, Rock'n'Roll von den Cagey Strings und Salsa von La Pandilla. Durch den Abend führt Isabel Edvardsson - ja, die aus "Let's Dance".

Münchner Tanznacht, Sa., 11. Feb., 20 Uhr

Bayerischer Hof: Metzger, Magnolien und Mediziner

Detailansicht öffnen Noch im Pausen-Modus: Erst 2024 wird es im Bayerischen Hof wieder den Deutschen Filmball geben, auf dem zuletzt im Januar 2020 Stars wie (von links) Florian David Fitz, Karoline Herfurth, Elyas M'Barek oder Iris Berben feierten. (Foto: Florian Peljak)

Und wieder vergeht ein Jahr ohne den Deutschen Filmball im Bayerischen Hof, nach 2021 und 2022 wurde er auch für 2023 abgesagt. Die Filmbranche hat sich jedoch schon mal den 20. Januar 2024 im Kalender notiert. Und dennoch darf heuer im Hotel getanzt werden.

Man muss beileibe kein Mitglied der Innung sein oder wissen, wie eine Schweinehälfte professionell tranchiert wird, um am Samstag, 28. Januar, beim 56. Faschingsball der Vereinigten Münchner Metzger im Bayerischen Hof dabei zu sein. Denn traditionell ist nicht nur die Branche geladen. Der "Metzgerball" ist ein klassischer Schwarz-Weiß-Ball mit entsprechendem Dresscode: Die Herren machen also in einem gedeckten Anzug oder einem Smoking bella figura, die Damen erscheinen in Abendrobe.

Metzgerball, Sa., 28.1., Metzgerball, Hotel Bayerischer Hof, Promenadeplatz 2, Festsaal, Beginn 20 Uhr, Einlass 19.30 Uhr, Karten und Infos unter www.metzgerball.de

Detailansicht öffnen Das Krönchen einer Debütantin auf dem Magnolienball im Bayerischen Hof, der vom Deutsch-Amerikanischen Frauenclub veranstaltet wird. (Foto: Florian Peljak)

Alles Walzer! Dem Wiener Opernball und seinem Motto kommt - auf Münchner Parkett - wohl der Magnolienball am nächsten, ein Benefiz-Event, organisiert vom Deutsch-Amerikanischen Frauenclub München e.V. Im Festsaal des Bayerischen Hofs lässt sich noch die Tradition des Debütierens bestaunen, zehn junge Damen - mit Krönchen - und die dazugehörigen Herren werden den Ball mit der "Fledermaus-Quadrille" von Johann Strauss eröffnen. Peter Simon von Studio Ritmo hat sich die Walzerseligkeiten ausgedacht und mit den jungen Leuten einstudiert. Die Wurzeln des Magnolienballs gehen übrigens ins Jahr 1951 zurück. Geladen hatte damals der Präsident des Deutsch-Amerikanischen Herrenclubs München, Chester Wright, der aus dem US-Bundesstaat Georgia frische Magnolien einfliegen ließ. Nach den Ausfällen der vergangenen Jahre feiert man heuer also Jubiläum: 70 Jahre Magnolienball!

Magnolienball, Sa., 4. 2., 20 Uhr, Karten unter magnolienballtickets@gawc-munich.de, Infos: www.gawc-munich.de

Mit Abendgarderobe samt Faschingsmaske sollen die Gäste beim Münchner Medizinerball erscheinen. Das ist nicht den Corona-Schutzmaßnahmen geschuldet. Auch in den zurückliegenden Jahren kamen die Damen und Herren zu dieser Institution im Münchner Fasching mit schmucker Maskera über den Augen, nicht selten im venezianischen Stil. Und auch hier gilt: mit oder ohne Doktortitel, alle Ballfreunde sind willkommen am Rosenmontag, 20. Februar im Bayerischen Hof.

Medizinerball, Mo., 20. 2., 20 Uhr, Karten und Infos unter www.munich-diamonds.com

Künstlerhaus: Die Gaukler sind los

Detailansicht öffnen Raffinierte Verkleidungen: Beim Gauklerball im Künstlerhaus am Lenbachplatz trifft man immer auf besonders stilechte Kostüme, bei diesem Paar 2013 stand wohl der Karneval in Venedig Pate. In diesem Jahr dürfen sich die Gäste in legeres Hippie-Outfit werfen. (Foto: Stephan Rumpf)

Im Jahr 2017 hatte sich Albrecht von Weech ein Schönheitsfleckchen ins Gesicht getupft, die Haare zur Rokokoperücke onduliert und dann ward in einen hocheleganten Gehrock geschlüpft. Schließlich gab die Mode am Hof von Versailles das Motto vor für die Etikette beim Gauklerball im Künstlerhaus am Lenbachplatz, Münchens vielleicht legendärstem Kostümball. In diesem Jahr darf von Weech es in seiner Funktion als Love-&-Peace-Prinzipal gewiss legerer angehen, lautet doch das Motto "Flower Power" am Samstag, 4. Februar, im Künstlerhaus. Man macht also schon mal vor, wie das Flower Power Festival aussehen könnte, das die Landeshauptstadt von Februar bis Oktober ausgerufen hat: Wenn das Künstlerhaus zur "Hippie-Hall" wird, Menschen als verstrahlte Magic Mushrooms oder Hare Krishnas in Jesuslatschen herumzirkeln- Gehäkeltes, Batik, Schlaghose - alles erlaubt.

Gauklerball, Sa., 4. 2., 20 Uhr, Künstlerhaus am Lenbachplatz, Karten und Näheres zum Programm unter www.kuenstlerhaus-muc.de