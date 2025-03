Freude verbreiten ist verflixt schwer in diesem Jahr

Fasching in Krisenzeiten

Von Julia Schriever

Nur noch eine halbe Stunde bis zur Krönung. Bis die beiden Prinz und Prinzessin werden. Christian Deussen lacht nervös, seine Stimme überschlägt sich, er ruft: „Ich bin tiefenentspannt!“ Er hält eine Sektflöte in der Hand, gegen die Aufregung. „Noch ein Glas?“, fragt der Kellner. „Nein“, antwortet Christian Deussen, „ich muss noch singen.“ „Und er muss mich noch heben!“, sagt Michaela Hämmerle. Die beiden stehen im Nebenzimmer der Schlagerbar Roy. Alles ist bereit. Die Gesichter sind gepudert, das Ballkleid funkelt, der Anzug sitzt. Die Prinzessin hat ihre Antrittsrede mehrfach geübt. Der Prinz weiß ungefähr, was er sagen will. Christian Deussen atmet schwer aus und es klingt mehr wie ein Befehl, als er sagt: „Wir werden glänzen und strahlen.“