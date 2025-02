Die Absage ist umso gewichtiger, da die nun seit fast 100 Jahren bestehende Faschingsgilde sich seit mehreren Monaten auf den Umzug, ihren Jahreshöhepunkt vorbereitet hat. Die Ritter trauern stattdessen ganz ungepanzert.

Andere Faschingsfreundinnen und -freunde wiederum reagieren auf den Anschlag trotzig. Viele sagen, wenn man sich von solchen grausamen Taten das gemeinsame Feiern verleiden lässt, wenn die Angst gewinnt, dann hätten die Täter genau das erreicht, was sie wollen. In diesem Sinne möge jeder selber entscheiden, ob er sich in diesem Fasching frei und fröhlich ins Getümmel stürzen kann und möchte. Dabei das eine oder andere Mal an die Opfer und Hinterbliebenen und die Weltlage zu denken, kann dabei nicht verkehrt sein. Bis zum Aschermittwoch am 5. März bieten sich viele Gelegenheiten, auf Bällen, Partys oder Straßenfesten kostümiert die Sorgen wegzufeiern. Ein Überblick.

Freiluft-Fasching

Wo geht's denn hier zum Fasching? Rund um die Fußgängerzone ist zum Faschingsfinale allerhand geboten. (Foto: Catherina Hess)

Einen Faschingsumzug gibt es doch, einen ganz sympathischen: den Gaudiwurm der Feringa. Der Verein aus dem Bürgerpark Oberföhring stellt nicht nur seit 1978 einen kompletten eigenen Narrenstaat samt Hoheiten, Garde, Kinderpaar, Showtraining, Kinderfasching (16. Februar), Gastspiel bei der Spöckmeier-Party in der Innenstadt (26. Februar, Rosenstraße 9), Weiberfasching (27. Februar, Motto: „Helden unserer Kindheit“) und „Gor is“-Kehraus (4. März). Sondern er hat eben auch seinen eigenen Narren-Zug: Der Gaudiwurm startet traditionell am Faschingssonntag um 13 Uhr beim Maibaum in Johanneskirchen und schlängelt sich mit Lauftruppen und bunten Wägelchen sehr fantasievoll bis zum bunten Treiben im Bürgerpark (2. März).

„München narrisch“ – das ist das Motto der großen jährlichen Faschingssause in der Innenstadt. Und falls sich jemand fragt, ob die hiesigen Grantler überhaupt so etwas wie Stimmung hinbekommen, dem könnte Mickie Krause entgegenhalten: „Man könnte denken, man ist nicht in München“ – so schilderte der „Sinatra des Mallorca-Schlager“ seine Eindrücke von vielen Auftritten auf Stachus und Marienplatz im Interview mit der SZ. Soll heißen: Da geht was! Heuer allerdings ist Krause ausnahmsweise nicht angekündigt.

Gefeiert wird an vier Tagen vom Unsinnigen Donnerstag bis zum Kehraus. „Fasching hat Herz“ heißt das gemütliche Einschunkeln rund um die Biergartenbühne auf dem Viktualienmarkt, wobei heuer das vielleicht aus der Zeit gefallene Wort „Weiberfasching“ vermieden wird (27. Februar, 13 bis 20 Uhr).

Klein, aber fein: Die Faschingsgesellschaft Feringa organisiert ihren Umzug in Oberföhring, in diesem Jahr ist es der einzige der Stadt. (Foto: Stephan Rumpf)

Fast durchgängig wird in der Fußgängerzone von Faschingssonntag bis zum Kehraus gefeiert, mit viel Bühnenprogramm, Imbiss-Büdchen und Sekt-Zapfstellen – und selbst die Straßenlaternen sind kostümiert. Helau! Auf den Hauptbühnen am Marienplatz und am Stachus machen die Faschingsvereine, DJs und und Live-Bands Programm. Namentlich bekannt sind am Sonntag die Cagey-Strings am Marienplatz (14.30 bis 18.15 Uhr), am Dienstag Just Duty Free am Stachus (14 bis 18.30 Uhr) sowie die Högl Funband am Marienplatz (13 bis 18 Uhr).

Traditioneller und umjubelter Höhepunkt ist der Tanz der Marktweiber auf dem Viktualienmarkt am Faschingsdienstag, 11 Uhr. Der Legende nach tanzten die Verkäuferinnen bereits vor 100 Jahren zwischen ihren Ständen umher, um ihren legendär unfreundlichen Ruf aufzupolieren. Anscheinend hat es gewirkt: Denn wer hat seitdem je wieder unfreundliche Marktfrauen am Viktualienmarkt erlebt? Schon um 9.30 Uhr wärmt sich das Narrenvolk zur Musik aus großen Boxen auf und versorgt sich mit Speis und Trank an den Buden. Meist ist der Platz längst überfüllt, wenn die Marktfrauen mit dem Klassiker „Linie 8“ vom Weiß Ferdl loslegen und weitere mit Profis einstudierte Tänze zeigen – übrigens immer so kostümiert, dass man erkennt, ob sie sonst Fleisch, Semmeln, Blumen oder Gemüse verkaufen.

Der Fasching in München ist allerdings nicht zentralistisch organisiert, die vielen Gilden feiern auch Open Air in den Stadtvierteln. Der Faschingsclub Neuhausen-Nymphenburg lädt gleich dreimal zum „bunten Faschingstreiben“ am Rotkreuzplatz, mit Musik, Shows und Kindererlebniswelt (2. bis 4. März, 11 bis 17 Uhr). Und der Laimer Faschingsclub organisiert auf dem Laimer Anger am Samstag, 1. März, sein 21. Faschingstreiben mit vielen Gastgarden.

Wirtshaus-Fasching

Zum Kehraus verteilen sich die Münchner Narren traditionell auf die umliegenden Lokale (und deren Toiletten). Was bisher eher unorganisiert geschah, hat nun durch den Gaststättenverband Dehoga und die Innenstadtwirte eine neue Ordnung und einen Namen bekommen: „Wirtshaus-Fasching“, in Anlehnung an die bereits etablierte „Wirtshaus-Wiesn“. Wie beim Monaco-Franze („Es gibt Sachen im Leben und besonders im Fasching, die, wenn man’s nicht selber erlebt hat, glaubt man’s fast selbst nicht.“) soll es zum Kehraus zugehen an diesen Orten (die auch sonst einige Faschingsfeste anbieten): Ratskeller, Weisses Bräuhaus im Tal, Augustiner am Platzl, Hofbräuhaus, Zum Franziskaner, Restaurant Donisl, Andechser am Dom, Augustiner Klosterwirt, Augustiner Stammhaus, Hackerhaus, Schlagerbar Roy und Der Pschorr (Partykeller Alice). Nur die Stammgäste des Stadtcafé-Faschings müssen sich eine neue Feieroase suchen.

Zum Beispiel im Muffatcafé. Denn hier legen bei Münchens „wohl ältester und kultigster Kehrausparty“ die „Faschinx“-Stadtcafé-Legende DJ Christos Davidopoulos und seine Optimal-Records-Kollegin Jasmin geschmackvoll auf: Disco, Soul, Funk, Hip-Hop, Indie, Electronica, Reggae, Latin und Brasil. Garantiert ohne Ballermann-Hits und „Krapfen-Wettbewerbe“ (17 Uhr, Zellstraße 4).

Wie immer wird am Faschingsdienstag auch in der Reichenbachstraße vor dem Hotel Deutsche Eiche (und darin) gefeiert, wo einst Freddie Mercurys Lieblingssauna war. Auch „Live-Sets von einer talentierten Dragqueen“ locken die queere Community an, aber natürlich nicht nur die (14 bis 22 Uhr).

Studenten-Fasching

Die Stimmung ist im Keller? Sicher nicht beim Biedersteiner Kellerfasching, wie hier auf einem von der damaligen Hausgemeinschaft zur Verfügung gestellten Bild. (Foto: Biedersteiner Wohnheim)

Die Münchner Studierenden sind nach all der Büffelei stets eine Bank beim Faschingsfeiern. Viele haben große Lust auf Feste, sogar eine „Olympialust“. Nachdem die große Sause voriges Jahr zum „Olympialüstchen“ zusammengestrichen wurde, geht man heuer im Olympiadorf von 27. Februar bis 1. März wieder in die Vollen – diesmal zum Thema „Atlantis“. Drei Tage lang taucht man auf fünf Areas und einem neuen Outdoor-Bereich rund um die Mensa ab ins Ungewisse, bei der „Sirenen-Disco“ mit Drag-Show am Unsinnigen Donnerstag, bei „Poseidons Party“ mit Karaoke und Bierpong-Turnier am Freitag und bei „Legends of Atlantis“ mit Live-Musik am Samstag.

Berüchtigt sind die Feste im Biedersteiner Wohnheim mit den krassesten Bands, den irrsten Kostümen und den billigsten Drinks – nach Pandemie und Kernsanierung im Keller gebe es heuer wieder das „komplette Faschingshighlight“, verspricht die Hausgemeinschaft. Am Samstag, 22. Februar, wird in den Keller-Katakomben gefeiert, am 27. Februar im Atrium, am 1. März muss man sich entscheiden: da wird parallel, aber getrennt in Keller und Atrium durchgemacht. Fast schon eine Revolution: Für Karten muss man sich nicht mehr tagsüber stundenlang anstellen, wer Glück hat, wird noch beim Vorverkauf im Internet fündig (www.biedersteiner.de/shop/fasching-2025/).

Auch in Weiß kann man es bunt treiben auf den Weißen Festen, bei denen vielleicht sogar Rod Stewart einmal zu Gast war (hier allerdings nicht im Bild). (Foto: Florian Peljak)

Auch die „Weißen Feste“ gehen auf die studentische Feierlust zurück. Münchner Kunststudenten erfanden sie für eine Semesterarbeit zum Motto „Antarktis“ - seitdem treibt man es bunt in toller weißer Kulisse und in schneeweißen Kostümen (sogar Rod Stewart soll einmal dagewesen sein). Nach wilden Jahren von 1967 bis 2019 in der Max-Emanuel-Brauerei und dem Umzug in die Isarpost ist man nun erstmals im Café Reitschule zuhause – „mit zweiter Tanzfläche und zweiter Musikrichtung“ (1., 8., 15., 21., 22., 28. Februar, 1. und 3. März).

Kölner-Karneval

Als Kölner im Münchner Fasching fühlt man sich wie ein Punk in der Oper, irgendwie unterbespaßt. Zur Selbsthilfe gründeten einige Exilanten 2001 den Köln Münchner Karnevalsverein Superjeile Zick e.V. – man hat sogar einen eigenen Orden, auf dem diesmal auf einer Blumenwiese der Kölner Dom und die Münchner Frauenkirche gemeinsam von einer friedlicheren und liebevollen Welt träumen. Mit ihren Hits von daheim und „flüssigem Gold“ aus kleinen Gläsern feiern die Jecken drei große Feste, oder wie sie es nennen „eine wilde Fahrt in den Grenzbereich zum Irrsinn“: die „Weiberfastnacht“ am 27. Februar in der 089Bar, „Kölle Alaaf“ am Rosenmontag im Neuraum und den „Kölner Abend Karnevalsdienstag“ im Sweet Club.

Weitere wilde Kostüm-Partys

Man kann einfach kostümierten Gestalten auf der Straße folgen - und landet wie in diesem Fall bei der Party im Bayerischen Nationalmuseum. (Foto: Catherina Hess)

Münchens Fasching versteckt sich ein wenig, in zum Teil ehrwürdigen Kulturinstitutionen. Man kann also zufällig auf der Straße entdeckten Menschen mit Hasenohren oder Clownsnasen folgen, oder man weiß, wo man sich wann einzufinden hat. Zum Beispiel im Bayerischen Nationalmuseum. Das kann ja nur verstaubt sein? Weit gefehlt, hier im Schatzhaus hinter der Eisbachwelle steigen erfahrungsgemäß rauschende Feste. Das diesjährige Motto „Out of Space“ soll die Gäste zu „spacigen Visuals“ von Kalle Laar und „kosmischen Beats“ auf eine intergalaktische Reise entführen. Wer nicht auffallen möchte oder eben ganz besonders, soll sich als Astronaut, Marsfräulein oder ganzes Sternensystem verkleiden. Na, wenn das mal nicht ein ganz sonderbares Wesen anlockt – den Hausherrn und Weltraum-Fan Markus Söder (21. Februar).

Der meist bespielte Ballsaal der Stadt ist das Deutsche Theater. Hier schwebt man nicht nur bei feinen Schwarz-weiß-Bällen übers Parkett, einige Partys eskalieren durchaus. Etwa der „089 Kult“ am Rosenmontag. Ein Faschingsfest, das dem Monaco Franze oder dem Charly aus den „Münchner Geschichten“ gefallen hätte – die selbstgesteckte Messlatte ist hoch, auch im zweiten Jahr. Es braucht also wieder Münchner Originale, und so wird die Spider Murphy Gang ihre Hits wie „Schickeria“ abfeuern, ein Soundtrack für München, der ja selbst in Wiesnzelten funktioniert. „Isarindianer“ Willy Michl initiiert mit dem „Bobfahrerlied“ ein altes Disco-Ritual (man sitzt dazu auf dem Hosenboden eng hintereinander am Parkett), und Stadtrat Roland Hefter macht mit seinen Isarriders genauso Stimmung wie die einstigen Atomic-Café-Soulkasperl Los Poppos (3. März).

Selbst die Kulturbastion Muffatwerk verwandelt sich in allen drei Sälen zur Faschingshochburg: Radio Gong bittet hier zum „Ü30 Fasching“ mit der legendären Partyband Gerry & Gary with their used Underwear, mit „Classic Hip-Hop“ im Ampere und House im Muffatcafé (1. März, 20 Uhr).

Und dass Münchens größte und älteste Faschingsgilde, die Narrhalla, nicht nur Orden verleihen und Garde tanzen kann, zeigt sie bei ihren wilden Festen. Zum Beispiel bei der „legendären Schlagerparty“ im Alten Hackerhaus, das inklusive der Bar Roy mit den Hits der Sechziger bis Neunziger beschallt wird. Die Auslese übernimmt Udo Jürgens wahrer Sohn DJ John Munich (27. Februar, 18 Uhr).

Der legt auch bei den „Monaco Nights“ auf, die zwar nur eine Nacht sind, aber sich selbstbewusst „die größte Faschingsparty der Stadt“ nennen. „In bunten und glitzernden Kostümen“ macht man den Festsaal des Hotels Bayerischer Hof, in dem gerade Weltpolitik bei der Sicherheitskonferenz verhandelt wurde, zur Disco. Auch mit Live-Sänger und einer Narrhalla-Tanz-Show (1. März, 19.30 Uhr).

„Verkleidung erwünscht“ ist auch im Hofbräukeller-Keller. Radio Arabella prämiert hier bei seinem „Weiberfasching“ am Unsinnigen Donnerstag, 27. Februar, die ausgefallensten Gruppen- und Einzelkostüme – die Sieger können etwa an einem gewonnenen Tisch im Wiesnzelt weiterfeiern. Erst mal ist man aber hier mit der Arabella-Hausband auf der „heißesten Faschingsparty der Stadt“ zugange.

Diesen Titel möchte bestimmt der „Queere Rosenontagsball“ mit seiner Drag-Show im Oberangertheater streitig machen. Das Motto diesmal: „Durchgeknallt im Märchenwald!“ Auch hier kann sich fantasievolles Verkleiden („Setzt euch das Rotkäppchen auf oder schlüpft in den Wolfspelz“) lohnen, denn die besten Kostüme werden prämiert.