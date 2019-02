24. Februar 2019, 18:26 Uhr Fasching in München Überall Fasching in der Stadt

Damische Ritter auf den Straßen und Tanz auf dem Banditenball

Es ist noch ein paar Tage hin bis zum Höhepunkt des Faschings. Dann werden vom Faschingssonntag an drei Tage lang Geister, Clowns und Prinzen durch die Münchner Innenstadt ziehen - doch auch an diesem Wochenende kam schon auf seine Kosten, wer seine gewohnte Identität für ein paar Stunden hinter sich lassen wollte. Die Damischen Ritter machten am Sonntag die Straßen unsicher und auf dem Banditenball im Bayerischen Nationalmuseum tanzten am Freitag zwischen den Schätzen der Sammlung nicht nur Gauner und Häftlinge, sondern auch Piraten. Das Museum wies zuvor noch einmal scherzhaft darauf hin, dass "Erpressungen, Entführungen und Hehlerei" allerdings auch an diesem Abend untersagt seien. Im Bayerischen Hof war am vergangenen Samstag ein solcher Hinweis vermutlich nicht vonnöten - dort hatte der deutsch-amerikanische Frauenclub zum traditionellen Magnolienball eingeladen, um die Freundschaft zwischen den beiden Ländern zu feiern. Im Gegensatz zu anderen Faschingsbällen war die Verkleidung vorgeschrieben: Abendkleid oder Smoking.