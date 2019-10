Um Verkehrsproblemen am Auguste-Kent-Platz noch vor der endgültigen Gestaltung des Quartierszentrums vorzubeugen, hat der Bezirksausschuss in seiner Oktobersitzung ein Bündel an Maßnahmen beschlossen, das kurz zuvor bei einem Ortstermin mit Stadtverwaltung und Polizei besprochen worden war: Vor dem Kindergarten bei der Europäischen Schule (ESM) wird demnach eine "Park & Kick out"-Zone eingerichtet. Hinter dem nicht ganz ernst gemeinten, von der ESM vorgeschlagenen Namen verbirgt sich eine Kurzparkzone für Eltern bei der morgendlichen Anfahrt. Außerdem sollen Eltern von ESM-Schülern die Tiefgarage der Hit-Filiale kurzzeitig kostenlos mitnutzen dürfen. Die aus BA-Sicht unübersichtliche Tiefgaragenausfahrt soll durch eine Markierung des oben querenden Wegs und durch Hinweisschilder für Fußgänger sicherer gemacht werden. Insgesamt wünscht sich der BA Bodenmarkierungen für den Platz, der momentan "sehr unstrukturiert" wirke. Insbesondere die Parksituation sei nicht offensichtlich, dennoch sollte die Polizei konsequent einschreiten, wenn Feuerwehrzufahrten zugeparkt werden. Als wenig sinnvoll hatten Anwohner die Ausschilderung des Halteverbots vor der ESM beanstandet. Das kritisierte Verbot am schulfreien Samstag wurde bereits aufgehoben. Eine Anpassung an die speziellen Ferientermine der ESM soll noch erfolgen. Nicht berücksichtigt werden vorerst Bürgerbeschwerden über eine "Rennstrecke" auf der Lincolnstraße, Messungen hätten dies nicht bestätigt.