Farbe an den Händen

Es gibt Kunstinteressierte, die reisen, um sich prächtige Bauwerke und Museen anzusehen. Und es gibt Kunstreisende, die selbst kreativ werden wollen. Am Donnerstagnachmittag hat die Polizei fünf junge Spanier im Alter von 22 bis 29 aufgegriffen, die mit Spraydosen eine im Freimanner Betriebshof geparkte U-Bahn verunzierten. Zwar wurden sie nicht auf ganz frischer Tat ertappt, bei einer Kontrolle in der Nähe des Tatorts aber überführt. Ihr Wagen war voller Spraydosen, an den Händen fanden sich Reste von Farben.