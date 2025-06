Von Barbara Hordych

Cedrik wird aus dem Schlaf gerissen. Er hört seltsame Geräusche. Ein Scharren, nein eher ein Tapsen. Etwas, was er zuvor noch nie gehört hat. Leise eilt er hinauf zum Turmfenster, schaut hinaus – und erblickt vor sich auf dem schneebedeckten Dachfirst ein Wesen, halb Löwe, halb Raubvogel. Der Greif hat die Schwingen weit ausgebreitet und sieht ihn an. „Cedrik schluckte und nahm seinen ganzen Mut zusammen. ‚Um was geht es hier?‘ Der Greif musterte ihn mit seinen Adleraugen. ‚Ich muss wissen, welches Geheimnis du vor mir verbirgst. Du wirst dich meiner Prüfung unterziehen müssen.‘“