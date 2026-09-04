Alles wiederholt sich, im Kino und im Kosmos, in der Mode oder Musik, am hinteren Ende des Staus und an der Supermarktkasse. Auch im aktuellen Programm des Fantasy Filmfests gibt es so manches Déjà-vu. Deutschlands größtes Genrefilm-Festival zeigt dieses Jahr gleich mehrere Filme, die man im Kino oder anderswo schon einmal gesehen hat: Klassiker wie Nicolas Roegs 1973 entstandener Horrorfilm „Don’t Look Now“ etwa (hierzulande unter dem Titel „Wenn die Gondeln Trauer tragen“ bekannt) oder der legendäre Hongkong- Fantasy -Martial-Arts-Film „A Chinese Ghost Story“ (1987) in einer neuen 4K-Restauration.

Der Blick zurück kommt natürlich nicht von ungefähr: Das Fantasy Filmfest wird 40 Jahre alt, das ist nicht nur für die Fans von etwas härteren Filmen, von Horrorthrillern, Fantasy, Mystery, Splatter oder Science-Fiction, ein Grund zum Feiern.

Davon gibt es im Jubiläumsprogramm viel zu sehen, zusätzlich werden einige prägende Filme der Festivalgeschichte aufgeführt. Neben den bereits genannten Titeln sind das der nervenaufreibende Serienkiller-Thriller „The Chaser“ (2008) des südkoreanischen Regisseurs Na Hong-jin oder der US-Indie-Liebling „Beast of the Southern Wild“ aus dem Jahr 2012. Wie gut diese Filme gealtert sind und ob sie heute immer noch Schrecken und Begeisterung auslösen? Das kann das Münchner Publikum vom 9. bis zum 16. September herausfinden, in Nürnberg findet das Festival eine Woche später statt.

Alles wiederholt sich, dennoch ist heute vieles anders. Vor 40 Jahren hat Rainer Stefan das Fantasy Filmfest gegründet, bei einem Telefonat kurz vor Beginn der Jubiläumsausgabe erinnert er sich an die allerersten Vorführungen im Jahr 1987: „Das war in Hamburg im Alabama-Kino“, sagt er. Er sei seit frühester Jugend Film-Nerd und hatte schon damals eine private Sammlung von Filmkopien. Diese wollte er öffentlich aufführen, so kam es zu der Veranstaltung in Hamburg. „Wir haben viele Genre-Klassiker aus Hollywood oder von Hammer Films gezeigt, aber auch damals neue Filme wie ‚Little Shop of Horrors‘ oder ‚The Chainsaw Massacre Part II‘“, erzählt er.

1989 fand das Fantasy Filmfest erstmals in München statt

Der damalige Chef des Münchner Filmmuseums, Enno Patalas, überließ ihm eine 35-mm-Kopie des Stummfilmklassikers „Nosferatu“, der in der Hamburger Markthalle aufgeführt wurde. Das Konzept kam gut an, vor allem beim jungen Publikum, das Festival bekam eine Neuauflage und wurde größer. Schon bald breitete es sich über die ganze Republik aus. Seit vielen Jahren tourt es jeden Herbst durch sieben deutsche Städte. Nur so lasse es sich finanzieren, erklärt der Gründer.

1989 fand das Fantasy Filmfest erstmals in München statt, lange Zeit war es im Cinema zu Gast, seit einigen Jahren im City-Kino. Eröffnet wird der 2026er-Jahrgang vom australischen Horrorfilm „Leviticus“: Darin geht es um zwei junge Männer, die einander begehren und von ihrem christlichen Umfeld zu einer Konversionstherapie gezwungen werden. Anfangs lachen sie darüber, doch das Grauen kommt immer näher, sie werden von einer dämonischen Macht ergriffen. Der Film von Adrian Chiarella vereint mehrere Genre-Elemente, ist Sozialdrama, Horrorthriller, queere Romanze und Science Fiction zugleich. „Die Abgrenzung der Filmgenres wird immer schwieriger“, sagt Rainer Stefan. Im Laufe der Jahrzehnte seien die Filme vielseitiger und vielschichtiger geworden. „Horror nur um des Horrors willen gibt es kaum noch.“

„Tristes Tropiques“ ist ein blutiger Actionthriller über einen Auftragsmörder. Foto: Splendid Film

Was sich ebenfalls geändert hat: Das Publikum steht mittlerweile Filmen in der Originalversion sehr viel offener gegenüber als in den Anfangsjahren. Das Fantasy Filmfest zeigt seit 1987 Filme in ihren Originalsprachen – mal mit, mal ohne Untertitel, letzteres oft bei englischsprachigen Titeln. Damals sei das noch eine Hemmschwelle fürs Publikum gewesen, sagt Rainer Stefan, es kamen vor allem Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem studentischen Umfeld. Heute ist das anders, selbst in den Multiplexen und Popcorn-Hochburgen laufen Blockbuster wie „Die Odyssee“ oder der neue „Spider-Man“ regelmäßig im englischen Original. Das Fantasy Filmfest hat eine treue Fangemeinde, die Dauerkarten sind fast immer ausverkauft. Es käme aber auch ständig junges Publikum hinzu, behauptet Rainer Stefan.

33 Filme sowie zwei Kurzfilmprogramme stehen dieses Jahr in München auf dem Spielplan, neben dem Eröffnungsfilm sind die Organisatoren vor allem stolz auf ihr sogenanntes Centerpiece, das Director’s Spotlight und den Abschlussfilm. Ersteres ist ein Erstlingsfilm, der amerikanische Regisseur und Drehbuchautor Charlie Polinger erzählt in „The Plague“ vom Horror des Erwachsenwerdens und des Ausgeschlossenseins. Im Zentrum seines Films steht ein zwölfjähriger Junge, der von seiner Mutter in ein Wasserballcamp geschickt und von den anderen Jungs gepiesackt und gequält wird. Der Film lief in Cannes, die Rolle des Wasserball-Trainers spielt Hollywoodstar Joel Edgerton.

Ins Sumpfland Louisianas führt „Beasts of the Southern Wild“, die Indie-Überraschung von 2012. Foto: MFA / FilmDistribution e.K /Ben Richardson

Als Director’s Spotlight präsentiert das Festival Filme von besonders geschätzten Regisseuren. Dieses Jahr ist es der Südkoreaner Park Hoon-jung, den das Fantasy-Filmfest-Publikum seit Jahren kennt („The Witch: Subversion“, „I saw the Devil“). Seine jüngste Regiearbeit „Tristes Tropiques“ ist ein blutiger Actionthriller über einen Auftragsmörder und läuft als Deutschlandpremiere. Aus Südkorea kommt auch der Abschlussfilm des Festivals: „Hope“ von Regisseur Na Hong-jin („The Chaser“, siehe weiter oben im Text) lief im Mai im Wettbewerb von Cannes und führt an die Grenze zu Nordkorea. Dort richtet ein Wesen großen Schaden an, Polizisten sollen es stoppen. Doch das vermeintlich wilde Tier ist noch sehr viel wilder, genauso wie der Film immer wilder wird – und für so manche Begegnung der dritten Art sorgt.

Gespannt sein darf man auch auf die neue Komödie des französischen Regie-Exzentrikers Quentin Dupieux („Vertiginous“), den irischen Folk-Horrorfilm „Hokum“ oder den französischen Gothic-Horror „The Ones who Grieve“. Seinen neuen Film persönlich vorstellen will Alphan Eşeli: Im Body-Horror-Drama „Mutter: The Diary of a Mother“ erzählt er von einer schwangeren Frau, in deren Körper etwas heranwächst, wovor sie sich zu Recht fürchtet. Der türkische Regisseur ist am 13. September in München und kommt zur Vorstellung ins City-Kino.

Irischeer Folk-Horror mit Hexe: Das erwartet einen bei „Hokum“. Foto: DCM

In den vergangenen 40 Jahren waren viele Regisseure zu Gast, oftmals bevor sie zu Weltstars wurden. So schauten unter anderem Peter Jackson, Guillermo Del Toro, John Landis, James Gunn oder Gaspar Noé beim Fantasy Filmfest vorbei. Als das Festival zum ersten Mal stattfand, gab es noch keine DVDs, Blu-rays oder gar Streaming. Die Menschen mussten ins Kino gehen, wenn sie bestimmte Filme sehen wollten. Mit dem Ende der Neunzigerjahre eintretenden Heimkino-Boom gingen die Besucherzahlen zurück, sagt Rainer Stefan. Sie stiegen aber auch wieder, das hänge stark vom Programm und den Festival-Städten ab. Was in Berlin oder München gut läuft, muss in Nürnberg, Frankfurt oder Köln nicht automatisch ein Renner sein.

Der Markt hat sich verändert, die Filme auch. Einige Regisseure, deren Filme noch vor ein paar Jahren beim Fantasy Filmfest liefen, machen kein Kino mehr, sondern drehen direkt für Streaming-Anbieter wie Netflix, Disney+ oder HBO Max. Trotzdem gehe es immer weiter, Rainer Stefan blickt optimistisch in die Zukunft: „Wir haben es immer wieder geschafft, eine Nische zu finden.“

40. Fantasy Filmfest, in München von Mittwoch, 9., bis Mittwoch, 16. September, City-Kino, Sonnenstraße 12a; in Nürnberg von Mittwoch, 16., bis Mittwoch, 23. September