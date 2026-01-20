Zum Hauptinhalt springen

Polizei in MünchenLöwen-Fan wird von zwei Männern attackiert

Die Farben Weiß und Blau bestimmen das Bild in der Westkurve im Grünwalder Stadion. Einem Löwen-Anhänger wurde nun nach einem Spiel sein Fanschal geraubt. (Symbolfoto)
Die Farben Weiß und Blau bestimmen das Bild in der Westkurve im Grünwalder Stadion. Einem Löwen-Anhänger wurde nun nach einem Spiel sein Fanschal geraubt. (Symbolfoto) (Foto: Sebastian Beck)

In München wird ein 1860-Anhänger angegriffen und verletzt. Die Täter rauben seinen Fanschal – unter den Augen der Polizei.

Ein Anhänger des Fußballvereins 1860 München ist am Samstag nach dem Drittliga-Spiel seiner Mannschaft gegen Rot-Weiß Essen, das unentschieden ausging, in der Nähe des Grünwalder Stadions überfallen worden. Zwei Unbekannte attackierten den 19-Jährigen und raubten ihm seinen weiß-blauen Fanschal. Danach tauchten die Täter in der Menge der Gästefans unter.

Der Vorfall ereignete sich gegen 16.15 Uhr unter den Augen von Polizisten, die zahlreich rund um das Stadion vertreten waren. Die Beamten schritten nach Polizeiangaben sofort ein, dennoch gelang den Angreifern die Flucht. Ob es sich bei ihnen um Fans des Gästevereins aus dem Ruhrpott oder um Anhänger einer anderen Mannschaft gehandelt hat, blieb offen.

Im vergangenen Jahr waren die – teils auch gewalttätigen – Auseinandersetzungen zwischen Fans der Münchner Löwen und des großen Lokalrivalen FC Bayern eskaliert. Neben regelrechten Graffiti- und Sticker-Schlachten kam es auch zu Raubüberfällen und Körperverletzungen.

