Ein Anhänger des Fußballvereins 1860 München ist am Samstag nach dem Drittliga-Spiel seiner Mannschaft gegen Rot-Weiß Essen , das unentschieden ausging, in der Nähe des Grünwalder Stadions überfallen worden. Zwei Unbekannte attackierten den 19-Jährigen und raubten ihm seinen weiß-blauen Fanschal. Danach tauchten die Täter in der Menge der Gästefans unter.

Der Vorfall ereignete sich gegen 16.15 Uhr unter den Augen von Polizisten, die zahlreich rund um das Stadion vertreten waren. Die Beamten schritten nach Polizeiangaben sofort ein, dennoch gelang den Angreifern die Flucht. Ob es sich bei ihnen um Fans des Gästevereins aus dem Ruhrpott oder um Anhänger einer anderen Mannschaft gehandelt hat, blieb offen.

Im vergangenen Jahr waren die – teils auch gewalttätigen – Auseinandersetzungen zwischen Fans der Münchner Löwen und des großen Lokalrivalen FC Bayern eskaliert. Neben regelrechten Graffiti- und Sticker-Schlachten kam es auch zu Raubüberfällen und Körperverletzungen.