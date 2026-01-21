Zum Hauptinhalt springen

Gewalt in der FußballszeneLöwen-Fan von etwa zehn jungen Männern zusammengeschlagen

Erst am Samstag war einem 19-jährigen Löwen-Anhänger der Fanschal geraubt worden.
Erst am Samstag war einem 19-jährigen Löwen-Anhänger der Fanschal geraubt worden. (Foto: Michael Titgemeyer/Osnapix/Imago)

In der Münchner Innenstadt ist am Wochenende ein weiterer Anhänger des TSV 1860 angegriffen und verletzt worden. Die Kriminalpolizei fahndet nach einer größeren Gruppe.

Ein weiterer Fan des Fußballvereins TSV 1860 München ist am Wochenende von Unbekannten angegriffen worden. Wie erst am Mittwoch bekannt geworden ist, schlugen und traten etwa zehn junge Männer den 21-Jährigen krankenhausreif. Die Attacke ereignete sich am Freitag kurz vor Mitternacht in der Jahnstraße im Glockenbachviertel.

Der Münchner stand rauchend vor einem Lokal, als sieben bis zwölf Angreifer auf ihn losgingen. Sie beschimpften ihn wegen seiner Zugehörigkeit zu den „Löwen“, schlugen ihn zu Boden und traten auf ihn ein. Wodurch die Angreifer ihr Opfer als 1860-Fan identifizierten, konnte ein Polizeisprecher am Mittwoch nicht sagen.

Der 21-Jährige ließ sich ambulant im Krankenhaus behandeln und ging am Sonntag zur Polizei. Das Kriminalkommissariat 23, zuständig für Jugend- und Fan-Gewalt, ermittelt ebenso wie nach einer ähnlichen Attacke vom Samstag und sucht Zeugen. Die Täter sollen 16 bis 19 Jahre alt sein.

© SZ/bm - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Rivalität zwischen FC Bayern und Löwen
:Aufgelauert und verprügelt – wie die Feindschaft zwischen Münchner Fußballfans eskaliert

Zwischen den Anhängern des FC Bayern und des TSV 1860 München gerät etwas ins Rutschen. Es wächst eine Generation heran, die sich fast schon militärisch organisiert, die Regeln bricht und Rivalen überfällt. Einblicke in eine bewegte Szene.

SZ PlusVon Christoph Leischwitz

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite