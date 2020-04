Bei einem Streit in einer Sendlinger Wohnung hat ein 61 Jahre alter Mann den 30-jährigen Sohn seiner Lebensgefährtin am späten Samstagabend mit einem Messer verletzt. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge war der Konflikt kurz nach 23 Uhr eskaliert, und der 30-Jährige hatte seinem Ziehvater ins Gesicht geschlagen. Daraufhin griff der 61-Jährige zu einem Messer und stach es dem 30-Jährigen in den Oberschenkel. Die 64 Jahre alte Mutter des Verletzten rief die Polizei. Ein Rettungswagen brachte den Sohn in ein Krankenhaus, wo er ambulant versorgt wurde. Die Polizisten nahmen den Ziehvater vorläufig fest. Er wurde wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.