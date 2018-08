3. August 2018, 11:02 Uhr Familiennachzug von Flüchtlingen Seit Jahren will ein Vater seine Tochter nach Deutschland holen - und scheitert

Die Schülerin Fatema ist seit fünf Jahren von ihrer Familie getrennt. Seit drei Jahren versucht ihr Vater, das Mädchen von Teheran nach Pullach bei München zu holen. Die Familie ist mit ihren Nerven am Ende.

Von Anna Hoben

Er ist jetzt endlich bei ihr. Sie halten sich in einer Kellerwohnung auf, irgendwo in Teheran: Fatema, 16 Jahre alt, und ihr Vater, Adnan M. Sie warten, auf einen Stempel, der alles entscheidet. Mit dem Stempel könnte Fatema nach Deutschland fliegen, zu ihrer Familie. Sie könnte neuen Lebensmut schöpfen. Den Stempel könnte die Deutsche Botschaft in Teheran auf das Papier setzen.

Fatemas Geschichte klingt wie ein Krimi, dessen Autor von allen Zutaten ein bisschen zu viel genommen hat. Aber die Geschichte ist kein Krimi, sie erzählt vom echten Leben und davon, was es bedeutet, in Zeiten der Flüchtlingskrise aufzuwachsen. Und sie wirft ein Schlaglicht auf die deutsche Politik des Familiennachzugs.

Im Jahr 2002 wird Fatema in Afghanistan geboren, als Kind einer organisierten Zwangsehe. Ihre Eltern sind unglücklich miteinander. Ihr Vater, so erzählt er es Jahre später, verliebt sich in eine andere Frau, Amina. Er nimmt sie zur zweiten Frau, in Afghanistan ist das möglich. Die Familie der ersten Frau ist damit nicht einverstanden. Verwandte überfallen Adnan M. und misshandeln ihn schwer. Als er erfährt, dass die Familie jemanden bezahlt hat, ihn zu töten, flieht er mit beiden Frauen nach Iran. Dort ziehen sie mehrmals um, um den Rächern zu entkommen. Adnan M.s erste Frau nimmt sich das Leben. Ihre Familie fordert von M., ihnen das Kind zu geben; er verweigert. Amina M. zieht Fatema als Stiefmutter groß.

Unterdessen wächst die Gefahr durch den Clan der ersten Ehefrau. 2013 macht sich Adnan M. nach eigenen Angaben mit seiner Familie auf den Weg in Richtung Türkei. An der Grenze gibt es einen Tumult, die elfjährige Fatema wird festgehalten, die Familie getrennt. Das Mädchen kommt zu seinen Großeltern und dem Bruder seines Vaters, die in Teheran leben. Der Onkel, der selber vier Kinder hat, sorgt für sie, so gut er kann. Adnan M. und seine Familie bleiben zunächst in der Türkei, immer in der Hoffnung, Fatema bald nachholen zu können. Weil der Familie droht, dass das Land sie wieder nach Iran abschiebt, setzen sie die Flucht fort. Im Jahr 2015 erreichen sie Deutschland.

Sie werden als Asylbewerber anerkannt, bekommen subsidiären Schutz. Die Familie lernt Deutsch und zieht aus der Gemeinschaftsunterkunft in Pullach in eine Wohnung. Der Vater findet einen Job als Küchenhilfskraft in einer Kinderkrippe. Deren Leiterin, Bettina Knitter, erfährt von Fatemas Geschichte. Zusammen mit Doris Thurner vom Helferkreis für Flüchtlinge in Pullach kämpft sie seitdem dafür, dass Adnan M. seine Tochter zu sich holen kann. 2016 bringt Amina M. ein weiteres Kind zur Welt, Fatema hat nun drei Halbgeschwister in Deutschland, zwei davon hat sie noch nie gesehen.

2017 macht der Clan von Adnan M.s erster Frau Fatema ausfindig. Die mittlerweile 15-Jährige soll verheiratet werden, ein potenzieller Mann ist schon gefunden, aus der Verwandtschaft, Ende 30. Adnan M. fliegt nach Iran, um das zu verhindern, er hofft, sein Kind mit nach Deutschland nehmen zu können. Doch Fatema bekommt kein Visum, er muss allein zurück. In Teheran verliert der Onkel seine Arbeit, er schlägt sich mit Gelegenheitsjobs durch. Und er wird ungeduldig, ein fünftes Kind könne er nicht mehr lange ernähren, sagt er. Auch die Zwangsverheiratung könne nicht mehr lange verhindert werden.

Im Februar 2018 beschließt der Bundestag mit den Stimmen der Unions- und der SPD-Fraktion, dass der Familiennachzug nach Deutschland zu Flüchtlingen mit subsidiärem, also eingeschränktem Schutzstatus, ausgesetzt bleibt. Nun soll "aus humanitären Gründen" monatlich insgesamt 1000 Ehepartnern, Kindern oder Eltern subsidiär Geschützter eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden können, die Regelung gilt seit Mittwoch. Für eine Aufnahme in dieses Kontingent hat Adnan M. sich beworben - ob es mit dem Nachzug klappt, ist allerdings bislang ungewiss.

Die Ausländerbehörde im Landkreis München unterstützt die Familie, so gut es geht. Der Vater hat einen DNA-Test gemacht und viele Dokumente geliefert. Die Deutsche Botschaft in Teheran hat eine Sterbeurkunde von Fatemas leiblicher Mutter gefordert, doch für Flüchtlinge in Iran gibt es keine Sterbeurkunden. Mit großem Aufwand gelingt es schließlich doch, eine Bestätigung für den Tod der Mutter zu bekommen. Unterdessen wird Fatema immer verzweifelter. Sie wirft ihrem Vater vor, sie nicht zu lieben und nicht zu wollen, dass sie zu ihm komme.