Sie lernten sich im Jahr 2000 kennen, als beide beim Militär waren. Nach kurzer Zeit wurde die Frau schwanger, sie heirateten, zwei weitere Kinder wurden geboren. Der Mann lächelt, wenn er von ihnen erzählt, seine Töchter seien kluge Mädchen. Es könnte ein glückliches Familienleben sein. Doch seit zehn Jahren ist es ein Familienleben auf Distanz. Seit Abrahaley Asfaha in München angekommen ist, wartet er darauf, seine Familie zu sich holen zu dürfen.