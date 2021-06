Erst spät realisierte August Zirner, was passiert war: Seine Großmutter hatte ein Wiener Kaufhaus und Nobelrestaurant besessen. In der NS-Zeit wurde sie enteignet. Jetzt wollen der Schauspieler und seine Tochter, die Autorin Ana Zirner, ein Buch darüber schreiben. Eine Ahnenforschung

Von Thomas Becker

Vater und Tochter schreiben gemeinsam ein Buch. Wie schön! Blindes Verständnis über die Generationsgrenze hinweg: Klingt toll, denkt man spontan. Ein halber Gedanke später nagt schon der Zweifel: Wer sagt denn, dass die sich blind verstehen? Vielleicht tun sich da auch Abgründe auf, werden alte Rechnungen beglichen, wer weiß. Hören wir doch mal rein: "Wir lernen uns dadurch sehr gut kennen", erzählt die Tochter, "aber ich nehme nun mal kein Blatt vor den Mund und bin manchmal sehr gemein zu ihm - was mir im Nachhinein leid tut, aber total gerechtfertigt ist."

Hui, blindes Verständnis klingt anders. Und weiter: "Er kann immer noch nicht mit Word umgehen. Aber er denkt, er kann es und lässt es sich nicht erklären. Ich bin eher die Regisseurin, die alles organisiert. Und er? Denkt einfach laut, alles irgendwohin."

Oh weh, wie soll dieses Buch denn je fertig werden? Die Tochter seufzt und sagt: "Zum Glück ist eine Lektorin da, die das alles einfängt." Na, viel Spaß dabei!

Es sind nur noch wenige Tage bis zum Abgabetermin, als Ana und August Zirner Zeit finden, um über ihr Buchprojekt zu reden, zwischen Schauspieljobs in Salzburg (Vater) und Bergwacht-Ausbildung sowie Vorbereitung einer Solo-Kaukasus-Durchquerung (Tochter). 304 Seiten sollen es werden, zu haben von 4. Oktober an im Piper-Verlag. Heißen wird es "Ella und Laura - von den Müttern unserer Väter".

Klingt erst mal originell, doch im Gespräch auf dem Balkon der Oberaudorfer Zwei-Zimmer-Wohnung von Ana Zirner wird bei Wasser und Karotten aus dem Garten schnell klar, dass besagte Lektorin vor einer Mammutaufgabe steht: den Stoff für gefühlt sieben Bücher auf eines einzudampfen.

Die Autoren im Kurz-Porträt: August Zirner, 65, bekannt aus den Münchner Kammerspielen und der Wiener Hofburg sowie aus fast 150 Fernseh- und Kinofilmen, darunter Volker Schlöndorffs "Homo Faber" (1990) und dem Oscar-gekrönten "Die Fälscher" (2007), Grimme-Preis für "Wut", zudem Flötist des Spardosen-Terzetts, einer Jazz-Combo. Eines seiner vier Kinder ist Ana Zirner, 37, Autorin, Regisseurin, Kulturmanagerin und Bergsportlerin. 2017 durchquerte sie jeweils solo die Alpen von Ost nach West, im Jahr darauf die Pyrenäen, 2019 lief sie den Colorado River entlang, 2330 Kilometer von der Quelle in den Rocky Mountains bis ans Meer in Mexiko. Allein die beiden Lebensläufe böten Stoff für viele, viele Seiten - doch das Buch, das Vater und Tochter vor zwei Jahren zusammen aufschlugen, hält so viele Ebenen bereit, dass man gar nicht weiß, wo man mit dem Fragen anfangen soll. Ana Zirner sagt: "Wir reden oft bis zum Erbrechen. Dann heißt es immer etwas genervt: 'Es zirnert schon wieder.'"

"Ana ist mein Korrektiv beim Blick auf die eigene Mutter", sagt August Zirner über seine Tochter Ana. Auf dem Bild in der Mitte ist August Zirners Mutter Laura zu sehen.

Die Vorgeschichte: August Zirners Eltern Laura und Ludwig fliehen 1938 vor den Nazis aus Wien in die USA, wo Zirner 1956 in Urbana, Illinois, zur Welt kommt. Seine jüdische Großmutter Ella Zirner-Zwieback hatte vor der Machtübernahme das exklusive Modekaufhaus Zwieback in der Kärntner Straße geleitet, besaß das Palais mit dem Nobelrestaurant "Drei Husaren" sowie zig weitere Güter - alles wurde zwangsarisiert.

Erst 2010 machte Zirner die Enteignung in einem Interview publik. Er selbst hatte seine Familiengeschichte erst 1996 realisiert. "Die Eltern haben dieses Thema von mir ferngehalten", sagt er, "darüber wurde nicht gesprochen, im Gegenteil. Das kann man sich kaum vorstellen, war aber so. Das Ausmaß der Katastrophe konnte ich wirklich erst mit 40 Jahren an mich heran lassen. Ich wusste irgendwann schon, was passiert ist, aber es war für mich wie eine Fernsehserie: nicht real."

1973, mit 17, kommt er nach Wien, besucht die Schauspielschule, gibt den Andri in Max Frischs "Andorra": "Alle Mitspieler sagten: 'Klar, warum er das jüdische Kind spielt!' Es glaubt mir keiner, aber ich habe das nicht in Zusammenhang mit meinem eigenen Leben gebracht. Es ist strange, peinlich, amüsant, aber: it's a fact."

Zirner wusste schon, dass sein Vater Jude und die Familie geflohen war, "aber für mich war das ein Happy End. Das Schuldbewusstsein und die Verlegenheit, überlebt zu haben - wo so viele doch nicht überlebt haben - war auch eine Last." Seit 25 Jahren befasse er sich nun mit der Geschichte, "und mittlerweile verstehe ich, dass ich nichts verstehe".

Schon in jungen Jahren ist viel los in seinem Leben: erster Film mit 19, erstes Kind mit 23. "Ich hatte andere Gedanken, war abgelenkt", erklärt er die Verdrängung der Familienhistorie, "den Gang zum Kaufhaus Zwieback meiner Großmutter habe ich erst mit 40 gemacht - obwohl meine Mutter um die Ecke wohnte."

Der Augenöffner ist dann ein Theaterstück: "Der Fall Furtwängler". Zirner spielt den US-Major Arnold, der nach dem Krieg das KZ Bergen-Belsen gesehen und nun den jüdischen Star-Dirigenten Wilhelm Furtwängler zu verhören hat. "Da brach es über mich ein. Ich habe mich auf die Rolle vorbereitet, mir diese KZ-Filme angeschaut - und so wurde die Beschäftigung mit einer fiktiven Figur für mich plötzlich zur Realität. Mit 40 fing eigentlich meine Pubertät an. Ich fiel von allem ab - durch diese Rolle. Ich musste durch fremde Augen schauen, um auf mich zu kommen."

August Zirners Mutter Laura in New York.

Warum seine Mutter nie ausführlich darüber sprechen wollte, wisse er nicht, "aber nun erfahre ich mit 65 von meiner Tochter etwas über meine Mutter. Ana ist mein Korrektiv beim Blick auf die eigene Mutter." Und Ana ist ein strenges Korrektiv. Als dem Vater schon mehrfach nahegelegt wurde, eine Geschichte über seine Großmutter zu schreiben, und er es mit einer Ghostwriterin auch mal versuchte, aber wieder bleiben ließ, hat seine Tochter bereits ihre Oma als ihr großes Thema entdeckt. Und da sie am Niederschreiben ihrer Outdoor-Touren gerade so viel Spaß findet und positives Feedback bekommt, sagt sie zum zögerlichen Vater: "Egal, was du machst: Ich schreib' das Buch über meine Großmutter!"

Papa Zirner hat da schon über die starken Frauen in seiner Familie geschrieben, aber eher für sich. Er spürt einen chronischen Mangel an Selbstbewusstsein in diesem Bereich. Als seine Frau, die Schauspielerin Katalin Zsigmondy, die Texte liest und sie lobt, wird es ernst mit dem Buchprojekt.

Als August Zirner mit 40 anfängt, sich mit der Familiengeschichte zu befassen, ist seine Tochter zwölf - und beschäftigt sich erstmals mit Geschichte: "In der Bücherei lieh ich mir ein Buch aus, das aussah wie eins, das Ältere lesen", erzählt Ana Zirner. Sie erwischt ein Jugendbuch über den Holocaust - und kann nicht fassen, was da steht, fragt den Vater: "Wie konnte das passieren? Warum macht man so was? Sind Erwachsene eigentlich alle bescheuert?" Schon früh wird Gerechtigkeit zu einem ihrer Lebensthemen.

Als Oma Laura stirbt, ist Ana ein Jahr alt, bildet sich aber ein, eine Erinnerung an sie zu haben - durch deren Parfum: Estée Lauder Azzurrée. Das strömte aus dem alten Schiffskoffer aus Elefantenhaut, mit dem die Familie 1938 in die USA geflüchtet war, der auch den Rückweg wieder mitgemacht hatte und nun bei August Zirner in Prien auf dem Dachboden steht. "Alle sagten immer, dass ich mich mit meiner Großmutter total gut verstanden hätte, dass ich ihr so ähnlich sei", erzählt Ana Zirner, "da wird man dann neugierig." Allerdings habe sie auch ein Bewusstsein entwickelt, das sie heute in Frage stellt: "Ich habe eine jüdische Familiengeschichte, stehe in der Erbfolge auf Seite der Opfer." Lange habe sie sich darin gefallen, das so vom Stapel zu lassen: "Es fühlt sich im Nachhinein ungut an, das so benutzt zu haben, um mich interessant zu machen. Was haben wir für ein Recht, uns damit auseinanderzusetzen? Wie jüdisch sind wir eigentlich? Darf man sich überhaupt jüdisch fühlen?"

"Ella und Laura - von den Müttern unserer Väter" heißt das Buch, das Ana und August Zirner schreiben.

Wie gesagt: viele Ebenen.

Ana Zirner beginnt zu recherchieren. Infos über die Familie aus der Familie? Fehlanzeige. Nur ein paar Schlagwörter: Großmutter musste abtreiben, weil die Mutter des Kindsvaters meinte: "Von dem Juden-Mädchen kriegst du kein Kind!" Sie findet Fotos von Laura als "Mode-Spionin in New York" - und ein Buch: 1984, kurz vor ihrem Tod, hat sie ihr Leben für die Enkel aufgeschrieben, mit Schreibmaschine, samt Fotos - "und ich habe dieses Buch tatsächlich nie gelesen", sagt Ana Zirner, "bis August und ich mit unserem Buch anfingen. Bei jedem Umzug habe ich es mitgenommen, hatte immer das Gefühl: 'Ich muss dem viel Zeit geben, später mal.' Das Thema war viel zu groß und wichtig, um das nebenbei zu machen."

Lauras Buch wird zur Begegnungsreise, die Enkelin entdeckt viele Ähnlichkeiten mit der Großmutter, auch fragwürdige Charaktereigenschaften, wie sie findet: "Sie manipuliert so auch unser Bild von ihr." Ihr Entschluss: nicht mit Papa über Laura reden. Gar nicht mit Leuten über sie sprechen, sondern sich selbst ein Bild machen! Journalistin wollte Ana Zirner mal werden. Keine schlechte Idee. Kann sie ja immer noch.

Aber wie ging August Zirner mit der Erkenntnis von 1996 um? Dass da mitten im 1. Bezirk, unweit vom Stephansdom, ein beachtlicher Häuserzug eigentlich ihm gehört? Zirner erzählt, wie er mal im "Drei Husaren" war, in der Speisekarte blätterte, die Chronik des Hauses las - und fast vom Stuhl fiel. Da stand, dass der Berliner Otto Horcher, sozusagen der Caterer Hermann Görings, den Betrieb 1938 "freundlicherweise übernommen" habe - was für eine Chuzpe! Zirner sagt: "Dieses schöne Wort würde ich für diese Arschlöcher gar nicht verwenden. Den Ausdruck haben die nicht verdient, für diese Kälte, diese Unverfrorenheit, diese Unmenschlichkeit, für diese Verdrängungsstrategie. Die ist so was von unentschuldbar."

Das denkmalgeschützte Zwiebackhaus geht damals an die Zentralsparkasse der Gemeinde Wien, "das ist heute die Bank Austria", sagt Zirner, "ich hab' immer noch mein Konto dort. Nicht mehr lange." Heute beherbergt das Haus einen dreistöckigen Apple Store und gehört der Signa Holding der auch in München nicht unbekannten Familie Benko.

Ana Zirner wird heute noch wütend, wenn sie die Geschichte hört. Mit der jüngeren Schwester Aurelia war sie mit 13 oder 14 mal im Zwiebackhaus, als da noch ein H&M drin war. "Wir dachten so: Eigentlich können wir das jetzt alles mitnehmen, denn eigentlich gehört es uns. Wir hatten das Gefühl: Wir dürfen hier klauen. Irgendwas ist hier doch faul."

Das Buch von August und Ana Zirner soll 304 Seiten lang werden und vom 4. Oktober an im Piper-Verlag zu haben sein.

Und August Zirner? Sagt: "That's life." Die juristische Aufarbeitung sei müßig. Aber dass ihm ein Anwalt mal recht unverhohlen drohte, das stachelt ihn dann schon wieder an. Der Anwalt sagte: "Sie wollen doch da nicht nachforschen? Sie wollen doch keine Probleme bekommen - wegen Rufschädigung." Zirner gibt zu: "Da gab es schon Momente, in denen ich Gewaltfantasien hatte", sagt er. "Inzwischen möchte ich, dass diese Geschichte gelesen wird, gelesen wird und gelesen wird. Und ich werde jede Gelegenheit nutzen, um darüber zu sprechen. Das werfen mir österreichische Intellektuelle jetzt schon vor: 'Ach komm, immer dieses Thema...' Thomas Bernhard sagte: 'Vor 1938 hatten sich die Österreicher an die Juden gewöhnt - nach dem Krieg schaffen sie das nicht mehr.'"

Es dürfte so einiges zu bereden geben nach dem 4. Oktober.