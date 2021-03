Von Barbara Hordych

‹ › Eisbärin Giovanna hat offensichtlich Spaß an Ostern. Bild: Lennart Preiss/Tierpark Hellabrunn

‹ › Im Osternest für die vier Erdmännchen sind Leckereien wie Emueier und gekochte Hühnereier auf einem Beet aus Petersilie und Holzwolle angerichtet. Bild: Lennart Preiss/Tierpark Hellabrunn

‹ › Neugierig erkundet ein Weissschwanz-Stachelschwein ein Osternest. Bild: Lennart Preiss/Tierpark Hellabrunn

‹ › Das Augsburger Huhn-Küken bleibt gelassen - und ruht sich erst mal etwas aus im Osternest. Bild: Lennart Preiss/Tierpark Hellabrunn Wird geladen ...

Raus aus dem Haus heißt es im schönsten Sonnenschein auch für den Jungelefanten Otto, der derzeit gemeinsam mit seiner Mutter Temi durch des Außenanlage des Elefantenhauses stampft. Doch der neue, beachtliche 240 Kilogramm schwere Publikumsliebling ist nicht der einzige Grund, an den Osterfeiertagen im Tierpark Hellabrunn mitten in den frühlingshaften Isarauen vorbeizuschauen. Auch die Eisbären, Giraffen, Erdmännchen und alle anderen Tiere freuen sich wieder auf Besucher. Dazu sind an den Feiertagen in verschiedenen Anlagen im ganzen Tierpark Holz-Ostereier und Holz-Osterhasen versteckt. Die Besucher können die Silhouetten bequem von den Besucherwegen aus entdecken und auf einer Postkarte festhalten, wie viele sie gefunden haben. Am Ostersonntag und Ostermontag, 4. und 5. April, gibt es an den Kassen Postkarten, auf denen man die richtige Anzahl gefundener Eier und Hasen vermerken kann; an den Ausgängen stehen Boxen bereit, um sie einzuwerfen. Zu gewinnen gibt es Tageskarten als Vorverkaufstickets.

Detailansicht öffnen Osterhase? Ostererdmännchen! (Foto: Lennart Preiss)

Auch für den Fall, dass die Sieben-Tage-Inzidenz für München an drei aufeinanderfolgenden Tagen 100 übersteigt und der Zoo geschlossen bleiben muss, haben sich die Mitarbeiter etwas einfallen lassen: Am Ostersonntag und Ostermontag gibt es auf der Homepage ein Online-Quiz zum Herunterladen und Rätseln. Die 17 verschiedenen Hinweise führen zu bestimmten Tieren im Lexikon des Tierparks; fett gedruckte Buchstaben führen die Rätselnden zu einem Lösungswort, das sie bis 6. April mit dem Betreff "Osterquiz" an marketing@hellabrunn.de einschicken können.

Wem dabei die direkte Begegnung von Mensch und Tier fehlt, dem sei der kostenlose Live-Stream der Bayerischen Oper am Ostermontag ans Herz gelegt: Die Sängerinnen und Sänger verlassen voller Tatendrang ihre Bühne und begeben sich auf eine Reise in den Tierpark, um dort vor den Tieren zu singen: Ein tierischer Spaß, bei dem die Musiker unter anderem im Affenhaus, der Vogelvoliere und bei den Elefanten Kinder- und Volkslieder zu Gehör bringen, darunter Klassiker wie "Alle Vögel sind schon da" und "Ich bin ein kleiner Pinguin". Star ist natürlich auch hier der kleine Baby-Elefant Otto, der mit seinem kraftvollen "Törööö" dem Kinderkonzert seinen Titel gab.

Kinderkonzert Törööö, Mo., 5. April, 17 Uhr, kostenfreier Live-Stream auf www.staatsoper.tv (ab Mi., 7. April, 30 Tage kostenfrei auf www.staatsoper.de/on-demand)