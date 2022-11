Von Thomas Becker

Die frohe Botschaft gleich mal vorneweg: "Palast abwerfen", das 15. Programm des Duos Faltsch Wagoni, sei zwar ihr letztes, bedeute aber nicht, dass die beiden Gesangs- und Sprachartisten nicht mehr auf die Bühne wollen. Man werde schon noch eine Weile spielen, betonen sie gleich zu Beginn ihres Premierenabends in der Lach- und Schießgesellschaft. Wie lange noch? Wer weiß. Von Altersmüdigkeit ist nach den ersten 40 Jahren ihres Schaffens jedenfalls nichts zu spüren, im Gegenteil.

Vor allem Silvana Prosperi, die Frau gewordene Rhythmusmaschine, singt und swingt den ganzen Abend über mit so viel Empathie und Power, als wäre es tatsächlich ihr letzter Auftritt, bei dem alles nochmal vollumfänglich raus muss. Gatte Thomas, der ewig reimende Versedrechsler an der Gitarre, muss da schon die ein oder andere extravagante Tanznummer einlegen, um in Sachen Bühnenpräsenz mitzuhalten. Das Paar hat in all den gemeinsamen Bühnenjahren natürlich alles schon mal erlebt, lässt sich von keinem Hänger oder Verspieler ausbremsen und hat rund um die neuen Nummern des Jubiläumsprogramms geschickt ein paar gut abgehangene Klassiker drapiert, an denen die Jahre spurlos vorüber gegangen sind.

Die zwölf Jahre alte Verzichts-Hymne "Mehr weniger" zum Beispiel wirkt so aktuell wie gerade erst aus dem Drucker gezogen, genau so wie das auch schon zehn Jahre alte "Load it down". "Ingo Flamingo" oder die "Gene von Irene" kann man sowieso immer hören, aber auch bei den neuen Songs dürften ein paar Evergreens in spe dabei sein: Das extralange IIIII aus "KI" geht einem jetzt schon nicht mehr aus dem Kopf. Herrlich auch all die Sätze für die Ewigkeit wie "Die Liebe ist kein Linienbus, der immer pünktlich kommen muss". Der Abend ist voll von solchen Wortspiel-Schätzen. Einfach so dahin gesagt, ist nichts bei den beiden. Nur der gute Rat zum Schluss reimt sich ausnahmsweise mal nicht: "Immer schön rebellisch bleiben - das hält jung!" Genau so sieht's bei den beiden aus.