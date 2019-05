18. Mai 2019, 20:28 Uhr Falschparküberwacher "Klar bin ich ein Sonderling"

Ein Mann schreitet zur Tat: Robert M. hat ein Meldeformular entwickelt, in das er Falschparker einträgt. Dazu kommt noch ein Handyfoto.

Falschparker sind von ihm genervt, andere feiern ihn als Helden: Robert M. hat schon Hunderten Autofahrern zu einem Knöllchen verholfen. Was treibt ihn an?

Von Stefan Mühleisen

Für all jene, die ihren Groll auf Parküberwacher und vor allem Parküberwacherinnen rauslassen wollen, hat der Liedermacher Hans Söllner in den Achtzigerjahren eine Hass-Hymne verfasst. "Mama, ziag dei Schürzn aus", lautet der Refrain dieser Schimpftirade. "Für mi bist du net mehrer, wia a Schauferl voll mit Mist", diskreditiert Söllner die Frau in dem Lied. Es ist eine Suada, die quasi das Falschparken feiert - und jene, die das maßregeln, als dreiste Sonderlinge hinstellt. Robert M. kennt das Lied und er ...