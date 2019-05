13. Mai 2019, 18:55 Uhr Falschparker auf Gehwegen Denkt gefälligst auch an die Fußgänger

SZ-Leser begrüßen, dass nun vorgegangen wird gegen alle Verstöße, und rügen, wie selbstherrlich und egoistisch Autofahrer sein können

"Krach um die Knöllchen" vom 4./5. Mai über Falschparker und Anzeigen dagegen:

Kein Vorrecht für Autos

In dem Bericht "Krach um Knöllchen" geht es einseitig darum, dass ein vermeintlich böser Mensch Anzeige erstattet, weil beim Parken in Freimann der Bürgersteig zugeparkt wird. Leider kommen in dem Bericht diejenigen, die den Bürgersteig nutzen wollen, nicht zu Wort. Die Anwohner, die ein, zwei oder auch drei Autos besitzen (was in den Münchner Vorstädten nicht selten ist) möchten einen Parkplatz. Aber es gibt ja auch Menschen, die den Bürgersteig nutzen wollen. Und wenn der halb zugeparkt ist, hat es jemand mit Kinderwagen oder Rollstuhl oft schwer. Oder einfach auch nur zwei Fußgänger, die nebeneinander und nicht hintereinander gehen wollen. Nicht ohne Grund soll der Bürgersteig 1,60 Meter breit sein.

In Trudering, wo ich wohne, findet sich das gleiche Problem in der Solalindenstraße. Genug Platz für parkende Autos auf dem Bürgersteig beidseits, aber kein Platz für Fußgänger. Warum geht es immer nur um die Rechte der Autofahrer, aber selten um die Rechte der Fußgänger und der Radler? Wenn Parkplätze wegfallen, damit die Fußgänger Platz haben? Gut so! Die Stadt gehört uns allen. Und von Freimann und Trudering kann man öffentlich und mit dem Rad gut alle Ziele erreichen. Prof. Dr. Ursula Peschers-Maus München

Dreiste Gewohnheit

Selten habe ich solch dreiste Egoisten erlebt wie bei einigen der Anwohner in der Wohlfartstraße. Jahrelang, so sagen sie selbst, haben sie selbstverständlich verbotswidrig auf dem Gehweg geparkt. Sie haben sich dabei nicht um Fußgänger, Mütter mit Kinderwagen und Ältere mit Rollator gekümmert, die sich auf dem restlichen Gehweg an den Autos vorbeischieben mussten. Die waren ihnen vermutlich egal. Sie haben sich neue Autos gekauft, die immer breiter wurden und den restlichen Platz immer schmaler machten. Jetzt mussten sie Strafe zahlen, denn auf dem Gehweg darf man nicht parken, wie jeder Autofahrer weiß. Statt sich aber zu informieren und die Strafe zu überweisen, machen sie einfach weiter wie bisher. Das hat etwas von Trotz. Schlimmer noch, parkt jemand legal, beschädigen sie sich gegenseitig die Autos und verlangen sogar, dass ihr illegales Verhalten legalisiert wird. Dabei ist die Lösung doch so einfach: Die Autos werden nur auf einer Seite geparkt und schon ist ausreichend Platz für die Feuerwehr. Ganz bestimmt sogar mehr als vorher. Herzlichen Dank an den Menschen, der sich solchen Autofahrern entgegenstellt. Thomas Schmidt, München

Das muss anders besser gehen

Wir sind eben mehr und mehr eine Ich-Ich-Ich-Gesellschaft geworden: Ich finde keinen Parkplatz; ich bewerte meinen Anspruch, mein Auto bequem und sicher abzustellen, höher als die Gemeinschaft; ich ignoriere die allgemeinen Regeln nach meinem Gutdünken; mir ist es egal, wenn Müll-, Rettungs- und Kinderwagen, radfahrende Kleinkinder (unter zwölf Jahren) nicht mehr durchkommen oder vom Gehsteig auf die Straße ausweichen müssen. Mir ist es wurscht, wenn Menschen, die ein wenig Stütze durch Unterhaken benötigen - auch durch vernachlässigten Heckenschnitt -, vom Gehweg auf die Straße müssen. Hauptsache meine Bequemlichkeit und mein Blech-Eigentum sind gesichert.

Was muss man sich alles an dümmlichen Antworten anhören, wenn man selbst auf höfliche Art und Weise konkret auf das Problem anspricht. Dieser Erfahrung wegen habe ich durchaus Respekt für den anonymen "Ankläger". Was würde denn heutzutage der "Denunziant" nicht alles von der CO₂-, Auto-, Benzin- und egoismusvernebelten Autofahrerschaft zu erwarten haben? Eines möchte ich in Siedlungsbereichen allerdings nicht unerwähnt lassen: Wer sich für private Autos entscheidet, müsste auch für Parkflächen auf eigenem Grund oder anderswo sorgen; insbesondere, wer Wohnraum vermietet. Das könnten die Kommunen mit Verordnungen regeln. Übrigens habe ich in meinem Haushalt zwei Pkws und zwei Anhänger; alle sind auf meinem Grund (300 Quadratmeter) - und auch angemietet in der Nähe - untergebracht. Die Straße vor meinem Haus steht Besuchern und Pendlern gerne zur Verfügung. Reinhard Kastorff, Moosburg