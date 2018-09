7. September 2018, 18:57 Uhr Falscher Polizist Trickbetrüger bringen Senioren um Bargeld

Aus der Gutgläubigkeit älterer Leute lässt sich Kapital schlagen. Diese Erkenntnis machen sich Trickbetrüger zunutze. Auch wenn sie immer wieder mit den gleichen Tricks arbeiten, finden sie dennoch Opfer: Einmal geht es um angebliche Reparaturen an der Wasserleitung, die dazu benutzt werden, in die Wohnung zu gelangen und Geld und Schmuck zu stehlen, ein anderes Mal werden Einbruchserien vorgegaukelt, deshalb müssten die Senioren ihre Ersparnisse aus der Wohnung schaffen und an anderen Orten deponieren, wo sie dann verschwinden.

So erhielt eine 68-jährige Frau in der Ohlauer Straße in Moosach am Donnerstag zu fast mitternächtlicher Stunde den Anruf eines Manns, der sich als Polizist ausgab. Man habe Einbrecher gefasst und dabei auch eine Liste möglicher Opfer gefunden. Auch der Name der Münchnerin stehe darauf. Sie solle deshalb ihr Bargeld in einem Stoffbeutel vor dem Gartentor ablegen, dort werde es die Polizei abholen. Zur Sicherheit solle sie sich einschließen, die Jalousien herunterlassen und das Licht ausschalten. Die Frau befolgte die Anweisungen und wurde erst später misstrauisch, so dass sie die Polizei anrief. Da war das Geld - mehrere hundert Euro - natürlich weg.

Ein anderer Trickdieb sprach am Donnerstag in der Ittlingerstraße im Hasenbergl ein älteres Ehepaar an und erbot sich, die Einkäufe in die Wohnung zu traten. Dort gab er vor, er sei Handwerker und müsse das Wasser überprüfen. Dafür schickte er den Mann (88) in die Küche und die Ehefrau (79) ins Bad. Er nutzte die Gelegenheit, um mehrere tausend Euro Bargeld zu stehlen. Die Polizei sucht in beiden Fällen nach Hinweisen (Telefon 2910-0).