5. November 2018 Falscher Polizist Trick-Betrüger bestehlen Seniorin

Auf die Idee, bei der echten Polizei anzurufen kam eine mehr als 80 Jahre alte Münchnerin erst, nachdem sie ein falscher Polizist um einen Teil ihrer Ersparnisse gebracht hatte. Die Frau hatte am Dienstag vor einer Woche einen Anruf von einem vermeintlichen Polizeibeamten erhalten, der sich "Armin Raschke" nannte. Er erklärte ihr, dass man im Zuge eines Ermittlungsverfahrens bei einem Täter namens "Ivan Drago" ihre Personalien und auch ihre Bankverbindung gefunden habe. Es bestehe deshalb die Befürchtung, die Täter könnten ihr Konto abräumen. Daraufhin gab die Seniorin brav ihre Kontodaten an. Sie ließ sich sogar überzeugen, fast zehntausend Euro abzuheben und vor ihrem Haus abzulegen, um so die Tatverdächtigen überführen zu können. Die Seniorin deponierte das Geld wie angeordnet am Donnerstagabend vor ihrem Haus in der Weilheimer Straße in Sendling-Westpark. Am nächsten Tag war es verschwunden, der vermeintliche Polizist meldete sich nicht mehr. Erst da wandte sich die Frau an die Polizei. Die sucht nun nach Hinweisen zu dem dreisten Betrug (Tel. 2910-0).