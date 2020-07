Zwei Seniorinnen sind am Mittwoch Opfer von Trickbetrügern geworden. Im ersten Fall klingelten zwei Unbekannte bei einer über 80 Jahre alten Frau in Fürstenried, berichtet die Polizei. In ihr Haus sei eingebrochen worden, behaupteten die Betrüger, die sich als Polizisten ausgaben. Unter diesem Vorwand verwickelte einer der Männer die Frau in ein Gespräch, während sein Komplize die Wohnung durchsuchte. Mit mehreren Hundert Euro Bargeld verließen sie anschließend die Wohnung. Am Abend meldete der Sohn der Seniorin den Diebstahl bei der Polizei, die nun die Täter sucht. Einer der beiden hatte "Polizei" auf seiner Kleidung stehen. In Laim gab sich ein Täter als Handwerker aus. Er klingelte bei der ebenfalls über 80-jährigen Frau, um angeblich etwas zu reparieren. Um ungestört die Wohnung zu durchsuchen, forderte er die Frau auf, im Bad einen Schlauch mit laufendem Wasser zu halten. Als der Täter nicht zurückkam, bemerkte die Seniorin, dass er mit mehreren Hundert Euro geflüchtet war. Eine Sofortfahndung blieb erfolglos.