Eine 80-jährige Rentnerin in Neuried ist am vergangenen Donnerstag Opfer eines Trickbetruges geworden. Wie die Polizei mitteilt, klingelten zwischen acht und 20 Uhr zwei unbekannte Männer bei ihr und gaben sich als Polizeibeamte aus. Was im weiteren Verlauf geschah, daran konnte sich die Seniorin nicht erinnern. Verwandte von ihr stellten danach jedoch fest, dass ein Kuvert leer war, in dem mehrere Tausend Euro Bargeld und eine EC-Karte gesteckt hatten. Sie hatte es wohl den zwei falschen Polizeibeamten übergeben.