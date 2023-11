Von Andreas Salch

Szymon W. ist 39 Jahre alt, hat in Großbritannien lange in der Baubranche gearbeitet, sogar eine eigene Firma gegründet und war nach deren Verkauf drauf und dran, eine Karriere als Devisenhändler zu starten. Ende vergangenen Jahres jedoch geriet W. auf Abwege, weshalb er sich jetzt vor dem Landgericht München II verantworten muss. Denn laut Anklage soll er auch für eine von Polen aus agierende Bande gearbeitet haben, der es mit perfiden Tricks gelungen sei, Menschen am Telefon in Angst und Schrecken zu versetzen - auch in München.