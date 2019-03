14. März 2019, 18:46 Uhr Falsch verbunden "Ich habe damit schon zu kämpfen"

Wie ein Astronom mit dem Namen Thomas Müller in München lebt

Interview Von Philipp Crone

46 Mal Thomas Müller. Das Telefonbuch verzeichnet jede Menge Münchner Bewohner mit dem Namen des Fußballspielers des FC Bayern. Man kann davon ausgehen, dass ausgerechnet der nicht dabei ist. Wie ist es, ein Leben mit dem gleichen Namen wie eine stadtbekannte Persönlichkeit zu führen? In einer neuen Serie fragen wir nach. Ein Anruf also bei Thomas Müller, 52, per Zufallsprinzip aus dem Telefonbuch ausgewählt. Und siehe da, dieser Herr Müller hat dem Kicker schon etwas voraus: Ein Kleinplanet ist nach ihm benannt. Ein Gespräch mit dem Astrophysiker über Planeten, die harten Momente, wenn er aufgerufen wird und - natürlich - Fußball.

SZ: Herr Müller, Sie haben ja doppelt Pech, was Ihren Namen angeht. Ein berühmter Fußballer der Stadt ist nach Ihnen benannt, und dann ist der Name auch noch so verbreitet.

Thomas Müller: Ja, selbst in der Astronomie, in der ich tätig bin, gibt es in meinem Umfeld allein drei Thomas Müller.

Sie sind also Astronom.

Ja, das hätten Sie aber natürlich auch googeln können und hätten dabei nur die ersten paar Millionen Treffer überspringen müssen (lacht).

Was machen Sie denn genau?

Ich beschäftige mich mit interplanetaren Missionen. Also Missionen zu anderen Planeten mit unbemannten Raumschiffen. Und ich untersuche Kleinplaneten in Zusammenarbeit mit der japanischen und der amerikanischen Weltraumbehörde. Es gibt sogar einen, der meinen Namen trägt.

Wirklich Ihren? Also nicht den von einem Thomas-Müller-Astro-Kollegen?

Wirklich meinen. In unserer Branche ist es Tradition, dass man am Ende der Physik-Doktorarbeit einen Kleinplaneten nach sich benennen darf. Und da meine Arbeit über die Charakterisierung von Kleinplaneten ging, war das auch in meinem Fall so. Da ging es darum, was man aus der Ferne, erkennen kann, also die Bahn, die Größe, die Oberfläche oder die Form.

Was wissen Sie denn über Ihren Planeten?

Er hat einen Durchmesser von etwa fünf Kilometern. Man kann ihn auch mit dem Teleskop beobachten. Es ist ein Gesteinsbrocken, auf der Oberfläche vermischt mit Metallen, ein absolutes Standard-Objekt.

Da ist, Pardon, der Name ja ganz passend.

Ja (lacht). Aber ich habe damit schon auch zu kämpfen. Bei wissenschaftlichen Publikationen bin ich unter den anderen Müllers schwer zu finden. Das ist wie Li bei den Chinesen, da findest du nie den, den du suchst.

Ruft denn mal bei Ihnen jemand an und hofft, dass er beim Fußballspieler landet?

Das ist schon vorgekommen. Meistens waren es junge Frauen, die glaubten, dass sie den Bayern-Profi im Telefonbuch finden, und dann enttäuscht waren.

Was haben Sie denn mit Ihrem Namen alles erlebt?

In der Schule waren wir schon fünf Thomasse in der Klasse. Ich war später dann einmal beim Arbeitsamt, als ich nach vielen Jahren im Ausland zurückkam und das Amt kontaktieren sollte. Die hatten meine Daten durcheinandergebracht, weil es nicht nur mehrere Thomas Müller in ihrer Liste gab, sondern auch noch einen, der am gleichen Tag Geburtstag hat. Seit es den Fußballspieler gibt, ist es auch kurios, wenn ich mal irgendwo aufgerufen werde.

Warum?

Weil die Leute sich dann umdrehen - und enttäuscht sind.

Und wie ist es mit dem Fußball? Sind Sie Bayern-Anhänger?

Ich habe selbst als Jugendlicher im Verein gespielt. Thomas Müller, der Spieler, ist für mich sehr positiv belegt.

In der Nationalmannschaft werden Sie ihn nun nicht mehr sehen.

Na ja. Dann kann er sich ja bei Länderspielen mal mit einem Teleskop den Kleinplaneten mit seinem Namen anschauen.