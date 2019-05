8. Mai 2019, 18:57 Uhr Falsch verbunden Aufregung bei den Empfangsdamen

Über den vermeintlichen Onkel und alemannische Gelassenheit - ein Anruf bei Wolfgang Schäuble, Chef der Münchner Feuerwehr

Interview von Martina Scherf

Wie ist es, ein Leben mit dem gleichen Namen wie eine berühmte Persönlichkeit zuführen? In einer Interviewserie fragen wir nach. Ein Anruf also bei Wolfgang Schäuble, 56, der ist Chef der Münchner Feuerwehr.

SZ: Herr Schäuble, sind Sie schon mal mit dem Präsidenten des Deutschen Bundestags verwechselt worden?

Wolfgang Schäuble: Ja, das kam schon vor. Ich habe mal online ein Hotel am Tegernsee gebucht und dazu geschrieben, ich hätte gerne ein schönes, ruhiges Zimmer. Als ich ankam, waren die Empfangsdamen nervös, weil sie keinen Aufzug im Hotel hatten und dachten, Sie müssten den Herrn Schäuble mit seinem Rollstuhl nach oben bringen.

Machen die Kollegen Witze, wenn es heißt: Guten Morgen, Herr Schäuble?

Die haben sich dran gewöhnt. Aber das Gerücht, der Herr Schäuble sei mein Onkel und habe meine Karriere befördert, hält sich hartnäckig.

Sie sind nicht verwandt oder verschwägert?

Nein! Ich habe ihn jedenfalls noch auf keiner Familienfeier getroffen. Aber mein Urgroßvater kommt aus der gleichen Ecke wie er, dort gibt es in fast jeder Straße einen Schäuble.

Sie teilen mit Ihrem Namensvetter auch die Herkunft aus Baden-Württemberg. Kokettieren Sie auch mit dem Satz: "Wir können alles, bloß kein Hochdeutsch"?

Ach, ich hab mich längst ans Hochdeutsche und ans Bairische gewöhnt. Aber du kannsch mit mir au Alemannisch schwätze. Selber Bairisch zu reden, versuche ich aber erst gar nicht. Ich fühle mich trotzdem in München akzeptiert.

Der frühere Finanzminister Schäuble galt als knallharter Verhandler. Haben Sie davon auch etwas, wenn Sie von der Stadt etwa ein neues Feuerwehrauto brauchen?

Hm, bei uns geht es eher darum, die Ansprüche der eigenen Abteilungen etwas zu dämpfen. Also eine gewisse Bescheidenheit zu pflegen, wenn Sie so wollen.

Oder schwäbische Sparsamkeit?

Also das geht ja gar nicht! Uns als Schwaben bezeichnen! Wir Alemannen haben eher eine gelassene Haltung, nach dem Motto "Leben und leben lassen", ähnlich wie die Oberbayern. Für preußische Disziplin und Sparen stehen die Württemberger.

Entschuldigung, Themawechsel: Wie kamen Sie überhaupt zur Feuerwehr?

Mein Vater und mein Großvater waren dabei, und ich wollte das auch schon als Kind. Bei mir hat sich das in der Pubertät aber nicht ausgewachsen. Ich habe dann studiert, zuerst Maschinenbau, dann Bauingenieurwesen, immer mit dem Ziel, einen verantwortungsvollen Posten bei der Feuerwehr zu bekommen. Ich habe dann als Referendar in München angefangen.

Fahren Sie noch Einsätze?

Klar, wenn es irgendwie geht, mache ich alle sechs Wochen einen 24-Stunden-Alarm-Dienst, um den Kontakt nicht zu verlieren und das Gespür für die Stadt zu behalten. Die verändert sich ja sehr stark.

Was war Ihr nachhaltigstes Erlebnis?

Der Großbrand am Nockherberg 1999 und natürlich der Amoklauf im Olympia-Einkaufszentrum vor drei Jahren. Da saß ich im Krisenstab mit Polizei und Politikern. Das war eine bis dahin unbekannte Dimension. Bei anderen Einsätzen weiß man: Wir können den Brand kontrollieren und Menschen helfen. An diesem Tag aber war völlig unklar, wie das ausgehen würde. Wir hatten bis zu 2000 Leute im Einsatz.

Liegen da auch bei einem Profi wie Ihnen die Nerven blank?

Nein, da schaltet man auf Funktionsmodus. Gefühle kommen erst lange danach. Aber ich kann auch mit schlimmen Einsätzen abschließen. Ich grübele nicht, warum etwas so oder so lief, sondern konzentriere mich immer auf den aktuellen Fall.

Was wünschen Sie sich für die Münchner Feuerwehr?

Das klingt jetzt vielleicht pathetisch, aber ich meine es ernst: Dass wir keine schweren Verletzten oder Todesfälle haben. In den vergangenen Jahren ist uns das gelungen. Und dass wir mit dem Wachstum der Stadt mithalten können. Dass wir unsere Feuerwachen aufstocken und richtig verteilen können. Denn auch in Zukunft müssen wir es schaffen, in zehn Minuten am Einsatzort zu sein.