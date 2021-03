Detailansicht öffnen Jahrelang haben sich CSU-Abgeordnete gegen Transparenz bei Nebeneinkünften gewehrt - jetzt ist sie der einzige Ausweg der aktuellen Krise. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

"Üppige Überweisung" vom 20./21. März, "Die Einkünfte der Abgeordneten" vom 20. März sowie "Sauter soll Ämter niederlegen" vom 18. März:

Abgeordneter ist der Hauptjob

Bei Nebentätigkeiten von Abgeordneten interessiert mich neben einer möglichen Einflussnahme auch der primäre Einsatz des Abgeordneten für seine Haupttätigkeit. Bei knapp 15 000 Euro "Entschädigung" im Monat darf man doch erwarten, dass der Abgeordnete seine volle Zeit in seine politische Tätigkeit investiert. Deshalb muss zum Beispiel jeder Beamte, der ja auch vom Staat bezahlt wird, grundsätzlich seine Nebentätigkeiten nicht nur offenlegen, sondern vorher genehmigen lassen. Eine Genehmigung wird dabei aber nur erteilt, wenn die Nebentätigkeit den Einsatz für den Hauptberuf nicht beeinträchtigt. Lese ich aber bei Abgeordneten von monatlichen Zusatzeinkünften im fünfstelligen Bereich, können diese in meinen Augen nur mit erheblichem Zeitaufwand oder durch dubiose Geschäfte erzielt werden - beides beeinflusst aber die Abgeordneten-Tätigkeit massiv! War nicht die Begründung für die hohen Abgeordneten-Diäten, dass die Volksvertreter sich ganz darauf konzentrieren können, das Volk zu vertreten und eben nicht von anderen Einkünften abhängig sein sollen? Holger Nachtigall, Sachsenried

Unchristlich gierige Männer

"Gier frisst Hirn!" Das ist mein Kurz-Kommentar zum unsäglichen Verhalten von CSU-Politikern (hier keine inklusive Schreibweise, weil es nur Männer waren!), die sich am Maskengeschäft bereichert haben und sehr hohe Summen an Provisionen in die eigene Tasche steckten. Und wenn nun der Landtagsabgeordnete Alfred Sauter behauptet, er habe sein hohes Anwaltshonorar gespendet, bin ich noch empörter. Will er sich "gut reden"? Zumindest hat er zugegeben, dass er am Masken-Deal verdient hat. Wie viel? Das muss er nun zeitnah durch Spendenquittungen belegen. Mir fehlt bei diesen Männern jegliches Gespür für Klugheit, Weisheit, Besonnenheit und Mäßigung. Diese christlichen Tugenden sollte ein Politiker leben, der einer Partei angehört, die das Wort "christlich" im Namen trägt. Söder, Blume und Aigner müssen endlich aufräumen, wenn die CSU nicht weiterhin Wählerinnen und Wähler verlieren will. Dr. Anneliese Mayer, Taufkirchen/Vils

Demokratie beschädigt

Eigentlich bleibt einem die Spucke weg bei dem Gedanken, mit welcher Raffgier wenige den Abgeordnetenstand und die Demokratie beschädigen. Es sind nicht nur einige AfD-Abgeordnete, die alles daran setzen, unsere Demokratie zu desavouieren. Abgeordnete sind ihrem Amt verpflichtet, das Beste für ihre Kommune, ihr Bundesland und die Bundesrepublik zu tun. Dafür erhalten Sie ein sehr gutes finanzielles Auskommen und eine traumhafte Altersversorgung sowie sonstige Privilegien. Doch nicht gerade wenige benützen ihr Amt weitgehend zur persönlichen Bereicherung und als Sprungbrett für künftige Positionen in der Wirtschaft. Der Filz in den Parteien erleichtert das. Was mich besonders ärgert, ist die Tatsache, dass für gestandene Juristen die Formulierung eines Kauf- oder Vermittlungsvertrags mehr oder weniger eine 08/15-Vertragsangelegenheit mit wenig Zeitaufwand ist. Wenn Honorare in sechs- bis siebenstelliger Höhe in Rechnung gestellt werden, wird mit Sicherheit auch die BRAGO (Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung; d. Red.) bis zur Höchstgrenze in Anspruch genommen. Warum auch nicht, der Steuerzahler wird es schon richten. Und noch etwas: Wenn dann die Raffgierigen ihr zwielichtiges Honorar ganz oder teilweise spenden, suchen sie sich auch die Empfänger aus, die dazu beitragen sollen, dass sich die Chance ihrer Wiederwahl vergrößert. Dies ist genauso verwerflich. Über Steuergelder soll ausschließlich ein Gesetz-/Verordnungsgeber entscheiden und nicht einzelne Angeordnete nach ihrem Gutdünken. Es wird Zeit, dass Abgeordneten jegliche Nebentätigkeiten außer honorarpflichtigen Seminaren, Vorträgen, Publikationen verboten werden. Wer meint, den bisherigen Beruf als Bundestags- oder Landtagsabgeordneter ohne Unterbrechung nicht weiter ausüben zu können, darf sich nicht als Abgeordneter bewerben. Bernd Broßmann, Neubiberg

Betrug am Steuerzahler

Im Zusammenhang mit den gezahlten Provisionen gerät der eigentliche finanzielle Schaden komplett in den Hintergrund. FFP2-Masken werden, das weiß ich aus sicherer Quelle, ganz offiziell in einem Fall für brutto 70 Cent pro Maske zum Beispiel an Apotheken verkauft. Die 70 Cent enthalten bereits alle Kosten wie Transport, in diesem Falle aus China, und Unternehmergewinn. Die streitgegenständlichen 3 500 000 Masken mit 70 Cent multipliziert, ergeben einen Betrag von 2 450 000 Euro. Selbst unter Berücksichtigung von 1 200 000 Euro Provision und Anwaltskosten ist bis zum Verkaufspreis von 14 250 000 Euro noch eine Differenz von circa 10 000 000 Euro! Die CSU Größen haben sich nicht nur die eigenen Taschen vollgestopft, sondern wissentlich dem Steuerzahler einen Schaden von circa zehn Millionen Euro zugefügt. Unglaublich, aber darüber redet niemand! Und zur Rechenschaft für diesen Tatbestand werden die Abgeordneten vermutlich nicht gezogen. Rolf Fuhrmann, Winnenden

Kaufen sich Lobbyisten Politiker?

Was würde erst alles zum Vorschein kommen, wenn die Politiker ihre Nebeneinkünfte aufdecken müssten. Aber ich glaube, das wird nicht passieren, denn "eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus", und was jetzt im Zusammenhang mit der Corona-Affäre bekannt wird, ist mit Sicherheit nur die Spitze des Eisbergs. Solche Politiker bringen damit nicht nur die Unions-Parteien in ein zwiespältiges Licht, nein, auch die Demokratie wird beschädigt. Man wird das Gefühl nicht los, diverse Politiker seien käuflich oder werden schwach, wenn Lobbyisten mit dem Geldschein winken. René Osselmann, Magdeburg

Viele wollten Transparenz - die CSU war immer dagegen

Als versierter Jurist achtet der CSU-Landtagsabgeordnete Alfred Sauter bei der Ausübung seiner Nebentätigkeit als Anwalt penibel auf die Trennung von Beruf und Mandat. Gleichzeitig macht Sauter aus seiner Nebentätigkeit kein Geheimnis. Im Gegenteil: Er kokettiert mit der Anwaltstätigkeit und der Höhe der Einnahmen daraus. Fragen seines Fraktionsvorsitzenden Kreuzer zum von ihm entworfenen Maskenvertrag lässt Sauter unter Verweis auf die anwaltschaftliche Verschwiegenheitspflicht unbeantwortet. Bevor die CSU sich nun über Sauters Schweigen entrüstet, sollte sie kurz innehalten: Es ist die CSU, die in Bayern die Regeln in Sachen Nebentätigkeit und Lobbyismus aufstellt, und es ist die CSU, die seit vielen Jahren die Verschärfung dieser Regeln verhindert. Die CSU hat es in der Hand, für mehr Transparenz bei den Nebentätigkeiten von Abgeordneten zu sorgen, indem sie folgende Regelungen umgehend in Kraft setzt: Verbot der bezahlten Lobby-Nebentätigkeiten, Offenlegung aller Einnahmen aus sonstigen Nebentätigkeiten auf Euro und Cent ab dem ersten Euro sowie Offenlegung des Zeitaufwands, der auf die Ausübung der Nebentätigkeiten entfällt. Roland Sommer, Diedorf