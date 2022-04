Von Oliver Hochkeppel, München

Zur Corona-Crux gehört auch, dass es wieder einmal die Kleinen am härtesten traf, auch bei der sogenannten Kleinkunst. Gerade der Nachwuchs hatte wenig von den Open-Air-Veranstaltungen. Langsam geht es aber auch für die Unbekannteren und Newcomer wieder los. Zum Beispiel im Vereinsheim, wie jetzt mit Falk. Moment, Falk Plücker, wie er mit vollem bürgerlichem Namen heißt, soll ein Newcomer sein? Das mag so wirken, weil der Wahl-Berliner aus Wuppertal wegen seines Geschichtsstudiums relativ spät in den Bühnenberuf einstieg, weil er trotz des "Kabarett Kaktus"-Gewinns 2016 in unseren Breiten noch nicht so bekannt ist und weil der 37-Jährige immer noch wie ein Twen ausschaut. Doch der Musikkabarettist arbeitet bereits an seinem sechsten Album (erstmals mit Crowdfunding) und gehört qualitativ seit langem zur ersten Liga, wie sein Auftritt im Vereinsheim unterstrich.

Böse, aber nie platt sind seine zur Gitarre vorgetragenen Songs. Und auch was die sprachliche Genauigkeit und Verspieltheit angeht, steht er ganz in der Kreisler-Tradition. So macht es großen Spaß, wenn er mit Vehemenz aus Klischees wie den Freuden des Landlebens ("Smogsehnsucht") oder dem ach so gesunden Joggen buchstäblich die Luft rauslässt. Sein Auftrag sei es, sagt er zwischendurch, dass niemand den Saal verlässt, ohne sich wenigstens einmal beleidigt gefühlt zu haben. Das ist nur halb ironisch, denn in der Tat ist seine große Stärke, sich und uns bei den ganz alltäglichen Themen den Spiegel vorzuhalten. Am besten und tiefgründigsten, wenn es ambivalent wird. Etwa wenn er den Neid über Alleskönner und Glückspilze kanalisiert ("Thorben") oder die Klage über die lebenslange Bemutterung ("Mama") in einem "du wirst es einmal schrecklich vermissen" enden lässt.

Es war schön zu sehen, wie vier Fans in vorderster Reihe seine Hits mitsangen. Wenn's jetzt wieder normal läuft, hat Falk es verdient, dass es mal so viele werden wie bei Bodo Wartke.