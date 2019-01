27. Januar 2019, 18:42 Uhr Fakultätsübergreifend Hochschul-Netzwerk für Nachhaltigkeit

Um nachhaltiges Handeln im bayerischen Hochschul- und Universitätsbetrieb zu verbessern, haben die Hochschule München (HM) und die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt 2012 ein Netzwerk gegründet. Dessen Ziel ist es, Professoren, Dozenten, Forscher sowie Verwaltungsmitarbeiter zusammenzubringen und sie für nachhaltiges Denken und Handeln zu sensibilisieren. Das Netzwerk "Hochschule und Nachhaltigkeit Bayern" hat von diesem Montag an eine eigene Geschäftsstelle an der HM in der Dachauer Straße. Eine erste Initiative ist die Einführung eines "Zertifikats Nachhaltigkeit", das als Zusatzqualifikation für Studierende angeboten wird. In fakultätsübergreifenden Projekten werden mit externen Partnern nachhaltige Lösungen zu den Themen "Ressourcennutzung/Recycling", "Energie", "Mobilität" und "Stadt" entwickelt. Mehrere hundert Studierende haben bereits an Seminaren teilgenommen. Mehr als 30 Institutionen von der MVG über Vertreter der Landeshauptstadt bis zu Unternehmen aus der freien Wirtschaft sind als Partner beteiligt. Die Anschubfinanzierung für die Geschäftsstelle kommt vom Bayerischen Wissenschaftsministerium, das eine halbe Stelle für sechs Jahre finanziert. Die HM sichert eine halbe Stelle für diesen Zeitraum. Geleitet wird die Geschäftsstelle von Lara Lütke-Spatz, die das Netzwerk zusammen mit Ingrid Hemmer initiiert hat. Ein nächstes Treffen findet am 1. Februar an der Universität Regensburg statt.