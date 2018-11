22. November 2018, 18:48 Uhr Fakten für den Fußball-Fan Ein Spielfeld mit großem Höhenunterschied

Im Gasthaus Gisela wurde der FC Bayern gegründet, in Sendling fand das erste Länderspiel auf Münchner Boden statt und in Penzberg wurde das Elfmeterschießen erfunden: Michael Lenhard zeigt in seinem Buch 100 historische Fußball-Orte in München und Südbayern

Interview Von Gerhard Fischer

Der Schiedsrichter Karl Wald hat das Elfmeterschießen erfunden - jetzt ist eine Straße in Penzberg nach ihm benannt. Der Weltmeister Hansi Pflügler hat eine Pension in Freising. Im Hotel Union in der Barer Straße wurde ein Vereinslied des FC Bayern, der "Bayernmarsch", 1926 zum ersten Mal aufgeführt. Michael Lenhard, 41, hat das Buch "Fußballheimat. München und Südbayern. 100 Orte der Erinnerung" geschrieben - darin zeigt er Gründungsorte, vergessene Stadien, Geburtshäuser und Gräber von großen Fußballern. Lenhard, Fan des FC Bayern, hat Pädagogik studiert und arbeitet heute in der Bayerischen Staatsbibliothek. Als Treffpunkt für das Interview wählt er ein Café in der Nähe des Gründungsortes des FC Bayern.

SZ: Herr Lenhard, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, 100 historische Fußball-Orte in München und Südbayern vorzustellen?

Michael Lenhard: Das Buch wurde mir sozusagen auf dem Silbertablett serviert. Mein Freund Matthias Hunger hatte "Fußballheimat Franken. 100 Orte der Erinnerung" geschrieben und mich gefragt, ob ich das nicht für München und Südbayern machen möchte, also für Schwaben, die Oberpfalz, Ober- und Niederbayern. Dann, sagte er, hätten wir zusammen ganz Bayern abgedeckt.

Wie haben Sie die Auswahl für Ihre 100 Orte getroffen?

Das ist ja immer eine subjektive Geschichte, muss aber auch für andere irgendwie schlüssig sein. Ein Großteil der Orte ist nicht diskutabel, etwa was Bayern und 1860 angeht. Gründungsorte zum Beispiel.

Hier, in der Kardinal-Döpfner-Straße, die früher noch Fürstenstraße hieß ...

(Lenhard zeigt aus dem Fenster des Cafés)

... hier vorne steht eine Stele, die an das "Gasthaus Gisela" erinnert, das damals dort war und in dem im Februar 1900 elf Männer den FC Bayern München gegründet haben. Punkt eins meiner Auswahl sind also wichtige Orte in der Historie von Bayern und 1860 als bedeutendste Vereine der Stadt.

Punkt zwei ...

... sind Spielstätten. Der FC Bayern hatte zum Beispiel in seinen Anfangsjahren drei Plätze in Schwabing. Und 1860 hat vier Jahre auf dem Waldspielplatz in Holzapfelkreuth gespielt, nachdem die Stadt 1904 die Nutzung der Schyrenwiese in Untergiesing verboten hatte - dort hatten die Löwen bis dahin gespielt.

Es gibt ein Kriterium für Spielstätten in Ihrem Buch, oder?

Ja, ich habe alle Spielstätten reingenommen, in denen jemals erst- oder zweitklassig Fußball gespielt wurde. Für München trifft das auch auf den FC Wacker, den FC Teutonia oder den SC Bajuwaren zu. Und da kommen auch Regensburger, Ingolstädter oder Augsburger Vereine ins Spiel. Oder die Stadien des ASV Cham und des TSV 1860 Rosenheim - diese Klubs haben alle mal weiter oben gespielt.

Sie haben diese Stadien besucht ...

... ja natürlich, die 100 Fotos im Buch habe ich alle selbst gemacht.

Was ich fragen wollte: Sie haben bei Ihren Reisen sicher viele Menschen getroffen. Welche Geschichten haben Sie da gehört?

Man ist durchaus ins Gespräch gekommen. Aber manchmal bin ich auch nur schnell hin und habe Fotos gemacht, etwa wenn ich mehrere Orte an einem Tag besucht habe. Das netteste Gespräch hatte ich in Cham, mit einem alten Mann, der mir Sachen erzählt hat, die ich in keiner Quelle gelesen habe. Er erzählte mir, dass zur Hochzeit des ASV in den Fünfzigerjahren alle großen Vereine in Cham Federn gelassen haben, etwa 1860, die Bayern, Eintracht Frankfurt oder der 1. FC Nürnberg. Und das hatte einen bestimmten Grund.

Bitte.

Das Chamer Spielfeld war eigentlich zu schmal, und man hat es bei diesen Spielen an den Rändern mit Erde aufgeschüttet - diese erreichten aber dennoch nicht das Höhenniveau des Spielfeldes. Die Heimmannschaft war darauf eingestellt, die Gäste nicht.

Wir waren vorhin bei den Kriterien, nach denen Sie die Orte ausgewählt haben.

Ein drittes Kriterium sind Orte, die mit einer bestimmten Person in Verbindung gebracht werden. Zum Beispiel sind alle südbayerischen Weltmeister im Buch, oder Klublegenden wie Rudi Brunnenmeier von 1860 und Helmut Haller vom FC Augsburg.

Sie haben Brunnenmeiers Grab am Ostfriedhof fotografiert. Man sieht dort ein Blumengesteck mit blau-weißen Schleifen und einem Löwen drauf; und ein Bild von Brunnenmeier im hellblauen 1860-Trikot ziert den Grabstein...

Ich war auch bei anderen am Grab, etwa bei den früheren Präsidenten Adalbert Wetzel (1860), Wilhelm Neudecker oder Kurt Landauer (beide FC Bayern). Bei manchen habe ich auch das Geburtshaus fotografiert.

Gerd Müllers in Nördlingen ...

... oder Franz Beckenbauers in Giesing. Übrigens habe ich auch Rekordhalter drin wie Klaus Fischer, der mit seinem Fallrückzieher das Tor des Jahrhunderts geschossen und anfangs beim SC Zwiesel Fußball gespielt hat; und Journalisten kommen auch vor, etwa Sammy Drechsel und Eberhard Stanjek.

Nicht zu vergessen: Karl Wald, der Erfinder des Elfmeterschießens.

In Penzberg gibt es die Karl-Wald-Straße ...

... es ist die Zufahrtsstraße zum Stadion des FC Penzberg.

Genau. Karl Wald war Schiedsrichter beim FC Penzberg. Es gibt zwar unterschiedliche Ansätze darüber, wer die Idee zum Elfmeterschießen hatte. Aber Wald ist unbestritten der offizielle Erfinder des 1970 eingeführten Elfmeterschießens. Er ist 2011 mit 95 Jahren gestorben und seit 2014 gibt es die Karl-Wald-Straße in Penzberg.

Sind wir dann schon bei 100 Orten?

Ein viertes Kriterium ist "sonstige Orte": das BR-Funkhaus, wo die Kultsendung "Heute im Stadion" läuft, oder der Manchesterplatz, der zu Ehren der Spieler von Manchester United, die in München mit dem Flugzeug abgestürzt sind, so benannt wurde. Oder der MTV-Platz an der Marbachstraße in Sendling, wo das erste Länderspiel auf Münchner Boden stattgefunden hat.

Wann ist das gewesen?

1911. Die deutsche Nationalmannschaft hat vor 6000 Zuschauern 1:4 gegen Ungarn verloren. Übrigens ist dort heute kein Fußballplatz mehr, ich habe die Straßenecke mit Wohnblock und Bürgersteig fotografiert. Das gehört auch zum Konzept des Buches: Die Fotos zeigen das, was heute an diesen historischen Orten ist.

Sie haben jetzt erklärt, wie sie die 100 Orte ausgewählt haben. Wie haben Sie denn gewährleistet, dass kein wichtiger Ort fehlt?

Erst Kriterien aufstellen und dann intensiv recherchieren. Alle Tabellen der oberen Spielklassen seit 1920 anschauen. Vereinsnamen und Spielstätten überprüfen - in 120 Jahren ändert sich so einiges. Verschollene oder nicht mehr bekannte Orte irgendwie ausfindig machen. Und bei den Weltmeistern muss man eben die Kader von 54, 74, 90 und 2014 durchgehen. Übrigens gibt es da einen Münchner Weltmeister von 1954, den keiner kennt, und der in meinem Buch vorkommt: Hans Bauer.

Erzählen Sie.

Bauer war damals der einzige Spieler des FC Bayern im Kader der Nationalmannschaft. Er hat zwar im Finale nicht gespielt, kam aber bei der WM immerhin zweimal in der Vorrunde zum Einsatz - beim 3:8 gegen Ungarn und beim 7:2 gegen die Türkei.

Haben Sie auch mit Historikern und Experten gesprochen?

Ja. Zum Beispiel mit Anton Löffelmeier vom Stadtarchiv.

Der schon einige Fußball-Bücher veröffentlicht hat.

Oder mit Stephanie Dilba von 1860, die historische Giesing-Stadtführungen macht. In der Bayern-Fanszene gibt es auch einen geschichtlich interessierten Kreis. Mit diesen Leuten habe ich ebenfalls gesprochen. Und natürlich mit dem Vereinsarchivar Andreas Wittner von der FC-Bayern-Erlebniswelt. Außerdem sitze ich ja an meinem Arbeitsplatz, in der Bayerischen Staatsbibliothek, an der Quelle. Da habe ich mir zig alte und seltene Festschriften von Vereinen geholt: von der SpVgg Weiden, von Dingolfing, Cham, Zwiesel, Regensburg.

Haben Sie denn auch einen Lieblingsort?

Schon der Gründungsort des FC Bayern, hier, im damaligen "Gasthaus Gisela"; dann das Olympiastadion, weil ich dort meine persönliche Sozialisation als Bayern-Fan erfahren habe - mit der Mannschaft um Augenthaler, Nachtweih oder Aumann; das Grünwalder Stadion, weil dort seit 1911 die längste Fußballgeschichte in München geschrieben wurde; die FC-Bayern-Erlebniswelt, weil man in diesem Vereinsmuseum die ganze Geschichte des FC Bayern findet. Und natürlich der vom Ofenfabrikanten Friedrich Wamsler zur Verfügung gestellte Platz an der Clemensstraße in Schwabing, wo 1902 das erste Derby zwischen den Bayern und 1860 stattgefunden hat. Bis August 2018 war nicht gesichert, wo dieser Platz genau gewesen ist. Die Kurt-Landauer-Stiftung hat dann herausgefunden, dass er auf der Höhe der heutigen Clemensstraße 50 war. Am 24. August wurde dort eine Gedenktafel eingeweiht. Leider war das nach der Deadline meines Buches.

Wie ist das Derby ausgegangen?

3:0 für die Bayern.

Ist das gesichert?

Aber natürlich. Sogar die Löwen geben in ihren historischen Quellen zu, dass sie bis in die Zwanzigerjahre hinein im Derby zumeist sauber Lehrgeld bezahlen mussten. Wenn Sie so wollen, sind die Machtverhältnisse zwischen beiden Vereinen heute wieder so wie vor 100 Jahren.