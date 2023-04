Interview von Philipp Crone

Neulich hat sich Freiburgs Fußballtrainer Christian Streich über das unfaire Spiel von Juventus Turin beklagt und den Handball als Vorbild genannt. Und egal, welches Spiel man anschaut, alle paar Minuten beschweren sich Kicker beim Schiedsrichter, simulieren Schmerzen oder versuchen, den Gegner zu provozieren. Wirkt sich das auf die junge Generation aus, die in München mit roten oder blauen Trikots durch die Stadt läuft und den Stars des Sports huldigt? Ben Schulze, 33, lehrt an der TU Sport- und Gesundheitsdidaktik und arbeitet zusätzlich beim Deutschen Handballbund im Bereich Kinder- und Schulhandball und in der Lehrkraftausbildung. Iris Schüller, 35, ist Lehrerin und promoviert am gleichen Lehrstuhl zum Thema Soziale Kompetenzen, Fairness und Fair Play.