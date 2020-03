Gleich mehrere Garagen hat ein Autofahrer in Berg am Laim demoliert. In der Fehwiesenstraße krachte am frühen Samstamorgen ein Auto in eine Reihe von Fertiggaragen, wobei vier davon teils erheblichen Schaden erlitten. Durch die Wucht des Aufpralles wurden Teile der Außenwand und Unterzüge herausgerissen. Die Feuerwehr setzte mehrere Baustützen ein und brachte die Unterzüge wieder in Position und stabilisierte diese. Der Bereich wurde anschließend weiträumig abgesperrt. Der Fahrer des Pkw wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.