Abendlicher Berufsverkehr auf dem Mittleren Ring an der Tegernseer Landstraße in München. Die CSU befürchtet nun, dass Autofahrer vom Mittleren Ring in Wohngebiete ausweichen.

Von Andreas Schubert

Das allererste Auto meines Schulfreundes Rudi war ein uralter VW Golf Diesel aus Beständen der Deutschen Post. Der war mehr schlecht als recht von Gelb auf Schwarz umgespritzt, sah scheußlich aus, trotzdem ließen wir uns von Rudi gerne überall hinkutschieren: zur Dönerbude, zur Tankstelle, um Bier zu holen (im Schülersprech: "Shell-Bar"), zum Badeweiher. Rudi war einer der wenigen, die überhaupt ein Auto hatten und wir scherten uns damals wenig darum, dass der Siebzigerjahre-Diesel eine träge Rußschleuder war. Unser Umweltbewusstsein war, sagen wir, noch im Wachsen.

Auf die Idee, sich selbst so einen Diesel zuzulegen, kam trotzdem kaum jemand, der nicht wie sein eigener Opa daherkommen wollte. Später aber, als die Diesel nur noch Turbodiesel hießen, viel flotter waren als Benziner und noch dazu weniger Sprit schluckten, waren sie plötzlich gefragter als Benziner, nicht zuletzt, weil sie auch vermeintlich genauso sauber waren. Dass das nicht stimmte, zeigte der Diesel-Skandal und die Tatsache, dass die Motoren immer noch viel zu viel von dem Reizgas Stickstoffdioxid in die Welt blasen.

Die Luft in München mag dank modernerer Motoren zwar sauberer geworden sein, die seit 2010 geltenden EU-Grenzwerte für Stickstoffdioxid wurden trotzdem Jahr für Jahr gerissen, vor allem am Mittleren Ring. Dass die Landshuter Allee als die schmutzigste Straße Deutschlands gilt, will die Stadt nun nicht mehr hinnehmen - und verschärft die Fahrverbote von Februar 2023 an für Diesel mit der Abgasnorm Euro 4, später auch für Euro-5-Fahrzeuge. Bis April 2024 sollen noch viele Ausnahmen gelten, etwa für Anwohner und Handwerker. Doch dann müssen alle, die weiterhin mit ihren alten Lieferfahrzeugen oder Autos in die Umweltzone wollen, eine Ausnahmegenehmigung beantragen. Ob's was bringt, wird sich zeigen, Kritiker bezeichnen die Regelung als wirtschaftsfeindlich und unverhältnismäßig. Mein Kollege René Hofmann sieht in der Neuregelung zunächst einmal eine "Wette auf sinkende Schadstoffwerte ohne allzu viele Eingriffe". Sollte diese allerdings nicht aufgehen, befürchtet er weitreichende Konsequenzen, auch sozialpolitische, wie er in seinem Kommentar schreibt.

Zumindest hat die Stadt mit ihrer Stufenregelung nun eine Einigung mit dem Verkehrsclub Deutschland und der Deutschen Umwelthilfe erreicht, die auf Einhaltung der Grenzwerte geklagt hatten. Gleichzeitig vermeidet der Stadtrat, dass ein Gericht ihm ein Verbot aufzwingt und er so keinen Handlungsspielraum hinsichtlich Zeit und Ausnahmen gehabt hätte.

Dozent muss Hochschule nach Kneipenabend verlassen Wegen "inakzeptabler Äußerungen und Gesten" bei einem Treffen mit Studierenden trennt sich die Hochschule für Philosophie in München nur wenige Tage nach Semesterbeginn von einem neuen Mitarbeiter. (SZ Plus)

Zwei Tage Verlängerung für die Wiesn Im nächsten Jahr soll das Oktoberfest nach dem Willen des Stadtrats erst am Dienstag zu Ende gehen. Sorgen machen den Politikern die Preise auf der Oidn Wiesn.

Ein Denkmal verschwindet Wo einst der Dichterfürst Paul Heyse Künstler und Intellektuelle empfing, herrscht heute der Verfall. Seine Villa gilt als letztes Beispiel ursprünglicher Gartenstadt-Architektur in der Maxvorstadt. Nun ist ihr Ende eingeläutet. (SZ Plus)

Letzte Würde für Wohnungslose Wenn Menschen ohne ein richtiges Zuhause sterben, werden sie bisher auf irgendeinem der 26 Friedhöfe in München bestattet. Jetzt hat die Stadt erstmals ein Gräberfeld nur für sie gestaltet.

In fünf Jahren können wieder Studenten einziehen - wenn es gut läuft In zwei Hochhäusern der Studentenstadt in Freimann stehen 1056 Apartments leer. Im Landtag nennt das Bauministerium erstmals einen groben Zeitplan für die Sanierung der maroden Wohnheime.

"Ich sehe totalitäre Tendenzen hier aufkommen" Judenfeindlichkeit breite sich wieder aus, warnt der Psychologe Louis Lewitan. Bei einer Diskussionsrunde im Rathaus kritisiert er, Deutschland tue alles, um in der "Königsdisziplin des Vergessens" der Sieger zu sein.

Neonazi muss für Aufruf zu Totschlag ins Gefängnis Der Richter sieht keine günstige Sozialprognose beim rechten Mehrfachtäter Statzberger. Der frühere Parteichef des "Dritten Wegs" kommt als Verantwortlicher für volksverhetzende Wahlplakate dagegen mit einer Geldstrafe davon.

