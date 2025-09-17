Eine 86 Jahre alte Frau ist bei einem Unfall mit ihrem Fahrrad am Dienstagmittag schwer verletzt worden.

Die Frau fuhr gegen 13.30 Uhr auf der Pennstraße in Fasangarten. An der Kreuzung mit der Bantingstraße bog vor ihr eine Frau mit einem Mercedes-Transporter ein. Wegen der Rechts-vor-links-Regel hatte diese Vorfahrt. Als die Autofahrerin die Radfahrerin bemerkte, blieb sie in der Kreuzung stehen, um sie vorbei zu lassen.

Die Radlerin wechselte jedoch nach links und fuhr über den erhöhten Bordstein auf den Gehweg. Dabei stürzte sie und verletzte sich schwer am Kopf – wohl auch, weil sie keinen Helm trug. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus.

Die Polizei betont in diesem Zusammenhang erneut, dass ein Fahrradhelm im Falle eines Sturzes Kopfverletzungen vermeiden oder das Ausmaß der Verletzungen verringern kann. Sie empfiehlt, beim Radfahren immer einen Helm zu tragen, auch wenn es nicht vorgeschrieben ist.