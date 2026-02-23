Es gibt Erfindungen, die kommen einfach ein paar Jahre zu spät, zumindest für einen selbst. Die Rede ist von „Lykke“, einem Fahrradanhänger der Firma Croozer. Der hat Platz für zwei Kinder, lässt sich flugs am Rad befestigen, nachdem er nicht länger als Kinderwagen, sondern wieder als Eltern-Taxi gebraucht wird. So weit, so seit Jahren bekannt. Der Clou: Das beinahe kleinwagenbreite Teil lässt sich mit wenigen und auch tatsächlich praktikablen Handgriffen auf eine Breite von 40 Zentimetern zusammenfalten.

Anders als herkömmliche Platzraubmonster passt der Lykke auch in die kleinste Hütte, den Hausflur, die Garage, womöglich sogar in die Wohnung. Der Traum mancher Eltern am Rande es morgendlichen Nervenzusammenbruchs. Gunnar Fehlau, Gründer von „Pressedienst Fahrrad“, spricht von einem „paradigmatischen Wechsel“, bei dem nicht auszuschließen sei, dass der Lykke irgendwann mal in einem Museum stehen werde.

Wenn er gerade nicht gebraucht wird, lässt sich der Fahrradanhänger „Lykke“ von Croozer schnell zusammenklappen. (Foto: Florian Peljak)

Ebenda, im Verkehrsmuseum auf der Schwanthalerhöhe, präsentiert Fehlau zum anstehenden Fahrradfrühling die Neuheiten und Trends der Branche. Maximal grob zusammengefasst lautet das Fazit: Die Räder werden immer besser, funktionaler und natürlich teurer – warum sollte es ausgerechnet in dieser Branche anders sein als in anderen? Der Lykke schlägt beispielsweise mit 1200 Euro zu Buche.

Klar, dass Fehlau, die wandelnde Radbegeisterung auf zwei Beinen, findet, dass sich einige Investments dennoch lohnen. Man muss es ja nicht wie so mancher Bike-Aficionado übertreiben und in Sachen Ausstattung „überall ‚lecker‘ ankreuzen“, wie der Experte es ausdrückt. Aber selbst als städtischer Gebrauchsradler und Kinder-von-A-nach-B-Transporteur nimmt man von diesem professionellen Marktüberblick einige Erkenntnisse mit.

In der Fahrrad-Vorlesung: Gunnar Fehlau vom „Pressedienst Fahrrad“, präsentiert im Verkehrsmuseum auf der Münchner Schwanthalerhöhe, was es bei den Zweirädern Neues gibt. (Foto: Florian Peljak)

Auch die Laufräder für die Jüngsten sehen jetzt schon aus wie Miniatur-Gravelbikes. Und das „Next“ von Puky wächst außerdem eine Weile mit. (Foto: Florian Peljak)

Zum Beispiel, dass es die Kids-Klassiker von Puky jetzt auch in Leicht und Cool gibt – und dass sie mitwachsen können. Folgerichtig heißt das neue Puky Laufrad „Next“ – weil man die Zwölf-Zoll-Laufräder nach dem unvermeidlichen Wachstumsschub der lieben Kleinen einfach durch 14-Zoll-Räder ersetzen kann. Auch für angehende Teenager, die ja immer noch nicht ausgewachsen sind, hat man dieses Konzept der austauschbaren Räder nunmehr im Angebot: „Groot 246“ heißt das Mountainbike der Puky-Marke Eightshot, kostet stolze 2000 Euro, kann dafür aber ein paar Jahre länger genutzt werden.

Die Accessoires der Kinderräder werden ebenfalls immer schlauer: Im Ansteck-Schutzblech „Rowdy“ (ab 99 Euro) ist das Rücklicht integriert, und im Radhelm „Sparky“ sind Sensoren verbaut, die auf Wunsch bei einem Sturz einen Notfallkontakt informieren und die Standortdaten senden. Auch praktisch, wenn der Nachwuchs mittags ohne Helm nach Hause kommt und partout nicht mehr weiß, wo er den Sparky liegen gelassen hat.

SZ Good News : Gute Nachrichten aus München – jetzt auf Whatsapp abonnieren Mehr positive Neuigkeiten im Alltag: Die Süddeutsche Zeitung verbreitet jeden Tag auf Whatsapp ausschließlich schöne und heitere Nachrichten aus München und der Region. So können Sie ihn abonnieren. ...

Wer nicht nur Kinder, sondern gern noch den Einkauf per Rad transportiert, bekommt immer ausgeklügeltere Möglichkeiten angeboten. So gibt es für das Cargobike „CS“ des Lastenradspezialisten Ca Go für 250 Euro die sogenannte „Expendable Center Bag“, ein Raumwunder unterhalb des Lenkervorbaus, das sich auf 50 Liter Volumen erweitern lässt. Sogar ein Träger Bier/Wasser/Apfelsaft findet Platz darin.

Der am Bodensee produzierende Hersteller Bernds bietet derweil mit dem ziemlich cool gestalteten, dreirädrigen „Cargo Gretel“ eine zusammenklappbare Mobilitätslösung für ältere Menschen oder solche mit Behinderung, ganz nach Gunnar Fehlaus Mantra: „Jeder sollte Rad fahren können, und zwar sicher.“ Deshalb ist auch Gretel extraschlau: bremst in den Kurven automatisch ab und geht von allein wieder in den Geradeaus-Lauf – Technik, die begeistert, aber auch kostet: ab 7400 Euro.

Mit der „Cargo Gretel“ von Bernds sollen nicht nur junge Frauen, sondern auch ältere Personen oder Menschen mit Behinderungen sicher unterwegs sein können. (Foto: Florian Peljak)

Genereller Trend bei vielen E-Bikes: tiefer Einstieg und breitere Reifen, Hashtag Sicherheit. Und wenn man über Trends redet, kommt man am Phänomen Gravelbike längst nicht mehr vorbei. Getreu dem Motto „Zurück in die Natur“ ist dieser so robuste wie geländegängige und zugleich doch prima rollende Rad-Typ derzeit „das dominierende Thema im unmotorisierten Radsportbereich“, so Fehlau. Der Markt werde immer spezialisierter, auch beim Zubehör.

So liefert der Akku-Scheinwerfer „Ixon Core Highbeam“ für 120 Euro nicht nur 70 Lux Beleuchtungsstärke, sondern auch eine Fernlicht-Funktion. Auch bei den Sätteln tut sich einiges, eine höchst individuelle Geschichte, wie Fehlau meint: „Da kann es gar nicht genug Auswahl geben. Wenn ein Rad-Profi früher den Ausrüster gewechselt hat, hieß es: ‚Nimm deinen Sattel und geh!‘ Denn wer einmal den richtigen Sattel gefunden hat, gibt den nie wieder her.“ Der Ergonomie-Spezialist Ergon bietet Gravel-Fans mit dem Modell „SR Allroad“ nun Sättel als Frauen- und Männer-Variante an (ab 130 Euro), „sodass eine geschlechtsspezifische Entlastung stattfindet“.

Entlastung ist ein gutes Stichwort für leidgeprüfte Konsumenten. Sich ein hochwertiges Rad anzuschaffen, entbindet den Käufer ja leider nicht davon, sich auch um dieses zu kümmern, ihm wenigstens gelegentlich ein bisschen Pflege und ein paar Tropfen Öl zukommen zu lassen. Der Studie eines Fahrrad-Versicherers und Leasing-Anbieters zufolge ist noch vor Diebstahl und Unfall der Verschleiß, vor allem an Reifen, Bremsen und Kette, der Hauptgrund für teure Reparaturen. Doch auch hier ist Besserung in Sicht: Statt Butyl-Schläuche setzen sich immer mehr sogenannte TPU-Schläuche durch, weil: pannensicherer, robuster, weniger Rollwiderstand und mit etwa 25 Euro auch nicht viel teurer.