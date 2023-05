So einfach wie erfolgreich: Die Mobilität mit Hilfe des Prinzips zweier hintereinander gelagerter Wagenräder ist stets ökologisch, gelegentlich sogar rauschhaft - und immer wieder kann man sich dabei als stiller Held fühlen.

Von Gerhard Matzig

Für Radler ist dieser Frühling eine Zumutung. Zu kalt, zu nass, zu windig. Jedenfalls in und um München herum. Das geliebte Bike, das man sich aus Gründen, die nur der Therapeut versteht, im Farbton "Deepest Purple" angeschafft hat, steht traurig herum und wartet auf die Sonne. Auf Asphalt unter den Reifen. Auf das Sausen. Auf Kurven. Auf den Kick. Und auf den überfälligen Ausflug zum Schäftlarner Klosterberg, den man schon deshalb so mag, weil der Berg in Wahrheit ein Berglein ist.