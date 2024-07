Von Andreas Salch

Als die letzten Paletten vor Beginn des Wochenendes in einer Spedition in Unterschleißheim verladen werden, kommt es zur Katastrophe. Eine rund 230 Kilogramm schwere, mit gefalteten Kartonagen beladene Palette kippt von einer Empore aus fünf Metern Höhe und kracht auf den Boden. Genau in diesem Moment läuft ein 37-jähriger Mitarbeiter unter der Empore hervor. Er wird von der Palette am Kopf und Oberkörper getroffen. Er erleidet unter anderem ein Schädel-Hirn-Trauma sowie eine Fraktur der Halswirbelsäule. Zwei Wochen später erliegt er in einer Klinik seinen schweren Verletzungen.