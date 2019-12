Wenn es Störungen bei der S-Bahn gibt, verursachen gerade im Winter schlechte Informationen zusätzlichen Frust bei den Fahrgästen. Die Bahn verspricht schon lange Besserung - im neuen Jahr soll sich die Fahrgastinformation nun aber verbessern. In den modernisierten S-Bahnen vom Typ ET423 werden den Fahrgästen auf den Monitoren der Fahrplan in Echtzeit und die Anschlussmöglichkeiten angezeigt, bislang ist nur der Soll-Fahrplan zu sehen. Möglich wird die Verbesserung durch eine neue Software, die derzeit schrittweise in den modernisierten Fahrzeugen aufgespielt wird. Mit der neuen Software werden die S-Bahn und die Bayerische Eisenbahngesellschaft im ersten Quartal 2020 auf den Monitoren zudem ein Infotainment-Angebot, unter anderem mit Nachrichten und Störungskarten veröffentlichen. Dabei wird dem Kunden während einer Störung grafisch dargestellt, welche Linien betroffen sind und welche Alternativrouten bestehen. Auch am Bahnsteig wird die Information verbessert. In der Woche vor Weihnachten erhalten 13 Stationen im S-Bahn-Gebiet moderne Anlagen, die optisch und akustisch zu den nächsten S-Bahn-Zügen informieren.