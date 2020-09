Bei zwei Unfällen sind am Donnerstag zwei Radler schwer verletzt worden. Der erste Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 13 Uhr auf der Forstenrieder Allee, wo eine 79-jährige Frau auf ihrem Rad stadtauswärts fuhr. Ihr kam ein dunkler Pkw entgegen, der auf ihre Fahrbahn wechselte, um an zwei Autos vorbeizufahren. Die Seniorin versuchte dem Pkw auszuweichen, prallte dabei gegen den abgesenkten Randstein und stürzte. Sie kam ins Krankenhaus. Der Fahrer oder die Fahrerin des entgegenkommenden Pkw beging Unfallflucht. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 089/62 16-33 22 zu melden. Schwere Verletzungen an Kopf und Wirbelsäule zog sich ein 31-jähriger Radler zu, der gegen 18 Uhr auf der Ohlmüllerstraße stadtauswärts fuhr. Beim Versuch, die Straße zu überqueren, kam er offenbar in die Straßenbahnschienen und prallte mit dem Kopf gegen einen stehenden Kleintransporter. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Behinderungen.