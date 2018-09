28. September 2018, 19:00 Uhr Fahrer verirrt sich Kies im falschen Hof abgeladen

Es war ein Irrtum mit buchstäblich schwerwiegenden Folgen. Am Donnerstag meldete sich gegen 20.45 Uhr eine aufgeregte Anruferin aus Großhadern bei der Polizei: Ein Lastwagen, so berichtete die Frau, schütte Kies in den Innenhof. Den Kies habe aber niemand bestellt. Und jetzt könnten die Anwohner mit ihren Autos nicht mehr rein- oder rausfahren. Eine Streife der Polizei machte sich auf den Weg in die Aurikelstraße, um die Frage zu klären: Wer hat das bestellt? Wer braucht so viel Kies? Es erwies sich, dass die Anruferin die Situation am Ort des Geschehens völlig richtig geschildert hatte. Ein riesiger Kieshaufen blockierte den Innenhof. Als die Polizisten den Fahrer des Kieslastwagens befragten, stellte sich dann heraus: Der Mann hatte sich in der Adresse geirrt. Am Freitag musste die schwere Ladung dann wieder aufgeladen und zum richtigen Adressaten gebracht werden.