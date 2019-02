13. Februar 2019, 18:46 Uhr Fahrbahn abgesackt Rätselhaftes Loch im Lehel

Unter der Prinzregentenstraße gibt es einen Hohlraum, zwei Fahrspuren sind für den Verkehr gesperrt. Behörden und Gutachter suchen nach der Ursache, können bisher aber nur einen Rohrbruch ausschließen

Von Martin Bernstein

Ein Loch mitten auf der Prinzregentenstraße stellt das Baureferat vor ein Rätsel, die Münchner Autofahrer vor eine Geduldsprobe und die am Freitag beginnende Sicherheitskonferenz möglicherweise vor Probleme. Denn eskortierte Schutzpersonen, die im Stau stecken - so etwas sehen die für die Sicherheit der Konferenzteilnehmer Verantwortlichen höchst ungern. "Das wäre nicht schön", sagt Polizeivizepräsident Werner Feiler. "Aber die Polizei kennt immer einen zweiten und einen dritten Weg."

Noch ist völlig unklar, was die Ursache des Straßenschadens und damit der Teilsperrung der Münchner West-Ost-Achse ist. Die Polizei sprach am Dienstagabend, als die Straßendecke aufbrach, in einer ersten Einschätzung davon, dass die Straße unterspült sein könnte. Doch ein Wasserrohrbruch ist es nicht. Experten des Bau- und des Kreisverwaltungsreferats, eine Spezialfirma sowie ein Gutachter versuchen seit Mittwochmorgen herauszufinden, wodurch der Hohlraum unter der Straße entstanden ist. Eine Probebohrung sollte Aufschluss bringen. Anders als von der Polizei zunächst befürchtet, hat sich das sichtbare Loch vor dem Nationalmuseum im Lauf der Nacht nicht vergrößert. Allerdings hat sich nach Messungen des Baureferats die Fahrbahndecke auf einer Länge von fünf Metern um zirka acht Zentimeter abgesenkt. Die Straße ist an dieser Stelle teilweise unterhöhlt.

(Foto: Robert Haas)

Stadtauswärts war am Mittwochmorgen nur eine Spur befahrbar, auch eine Spur stadteinwärts wurde gesperrt. Im Tagesdurchschnitt passieren etwa 56 000 Autos die Stelle. Der Verkehr staute sich in beiden Richtungen, besonders zäh ging es durch den Altstadttunnel, der wenige hundert Meter westlich davon auf die Prinzregentenstraße mündet. Die Bushaltestelle der Linie 100 in Richtung Osten wurde für die Dauer der Arbeiten aufgehoben.

Noch am Dienstagabend wurden die unter der Fahrbahn verlaufenden Wasser-, Gas- und Fernwärmeleitungen sowie der Abwasserkanal überprüft. Sie waren jedoch dicht. "Die Brücken über den Stadtmühlbach und den Stadtsägmühlbach liegen weiter westlich", stellte das Baureferat am Mittwoch fest und folgerte: "Deshalb kann auch hier ein Zusammenhang ausgeschlossen werden."

An der Kreuzung der Wagmüller- mit der Prinzregentenstraße mündete früher der Triftkanal in den sogenannten "Holzgarten". Brennholz, das am Oberlauf der Isar geschlagen wurde, trieb auf der Isar nach München, wurde dort in den Kanal gezogen und dann in den Holzgarten geschwemmt - mehrere durch Dämme voneinander getrennte Felder, die dort lagen, wo heute das Nationalmuseum steht und seit 128 Jahren die Prinzregentenstraße verläuft. 1870 wurde die Holztrift eingestellt, zehn Jahre später wurde der Kanal aufgelassen und aufgefüllt. Das Loch liegt genau in diesem Bereich.

Gleise gesperrt Auch bei der Bahn tun sich Abgründe auf: Am Mittwoch wurde östlich vom Bahnhof Laim unter den Gleisen ein unbekannter Schacht entdeckt, der nun verfüllt werden muss. Die Bahn sperrte drei Gleise. Dadurch kommt es noch bis diesen Donnerstag zu Verspätungen und Ausfällen im Regionalverkehr Richtung Werdenfels, Allgäu und Landshut. Die Regionalzüge im Westen wenden teilweise in Pasing. Der Fernverkehr ist nicht betroffen. Die Regionalzüge halten in Pasing und am Hauptbahnhof teilweise an abweichenden Bahnsteigen. Die S 20 sowie die meisten Taktverstärker auf der S4 fallen aus. schub

Immer wieder tun sich in Münchner Straßen größere oder kleinere Löcher auf. In der Balanstraße sackte vor vier Jahren nach einem Wasserrohrbruch der Untergrund weg, das Loch war sieben Meter groß. Bei einem Wasserrohrbruch im Januar 2012 war in der Sonnenstraße ein Krater entstanden, es traten fünf Millionen Liter Wasser aus. 2009 klaffte im Westpark vor einem Kinderspielplatz plötzlich ein Loch, das unter der Erde Ausmaße von drei mal vier Metern hatte. Es wurde untersucht, eine Unterspülung als Ursache jedoch ausgeschlossen. Vier Monate war das Gebiet großräumig abgeriegelt. 2003 stürzte in Trudering eine Frau in einen Krater auf dem Radweg und versank darin, konnte sich aber aus eigener Kraft wieder befreien. Der wohl schlimmste Vorfall ereignete sich im September 1994, als ein Bus in ein etwa zehn Meter tiefes Loch am Truderinger Bahnhof einbrach und drei Menschen starben. Entstanden war der Krater durch den U-Bahnbau, bei dem Grundwasser durch Risse getreten war.