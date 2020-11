Zwei flüchtige Bekannte haben in der Nacht auf Montag einen 23-Jährigen aus dem Landkreis Rosenheim ausgeraubt. Er hatte die beiden am Sonntagmorgen getroffen und mit ihnen auf einer Parkbank Alkohol getrunken. Danach lud er sie in sein Hotelzimmer in Haidhausen ein. Als er sie gegen 4.30 Uhr morgens zum Gehen aufforderte, kam es zu einem Streit. Die Gäste schlugen ihm ins Gesicht und forderten die Herausgabe von Wertsachen. Als der 23-Jährige ihnen Bargeld und ein Handy übergeben hatte, flohen sie. Der 23-Jährige rief die Polizei und konnte einen der Tatverdächtigen in der Nähe des Tatorts wiedererkennen. Er wurde festgenommen. Wenig später schnappte die Polizei auch den zweiten Tatverdächtigen.