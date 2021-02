Rauschgiftfahnder des Kommissariats 83 haben am Freitag drei junge Männer aus der Drogendealerszene im Stadtteil Hasenbergl festgenommen. Vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen im Viertel sowie gegen die 23, 24 und 25 Jahre alten Männer. Zwei von ihnen, die bewaffnet waren, sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Spezialisten der Polizei durchsuchten am Freitag die Wohnungen des Dealer-Trios. Dabei konnten beim 24-Jährigen eine größere Menge Marihuana, ein Messer und Bargeld, beim 25-Jährigen Kokain und ein Schlagstock und beim 23-Jährigen ebenfalls Marihuana, das dieser gerade verkaufsfertig verpackte, gefunden werden. Ein Drogenspürhund erschnüffelte zudem in einer angrenzenden Grünanlage ein Marihuana-Depot. Die drei Tatverdächtigen wurden wegen des Handels mit Betäubungsmitteln angezeigt, der 24-Jährige und der 25-Jährige zudem, weil sie bewaffnet waren. Beim 23-Jährigen wurde der Haftbefehl unter Auflagen wieder außer Vollzug gesetzt. Die Ermittlungen in diesem Fall gehen weiter. Ob es Hintermänner des Trios gibt, ist noch unklar.