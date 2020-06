Ein vermeintlicher Teppichverkäufer hat eine Münchnerin um Teile ihres Schmucks gebracht und offenbar darüber hinaus eine rund eintausend Euro teure Uhr gestohlen. Der etwa 50 bis 60 Jahre alte Mann klingelte am vergangenen Dienstag gegen 14 Uhr an der Wohnungstür der 63-Jährigen in Obergiesing. Er gab an, ihr einen Teppich verkaufen zu wollen und erzählte zudem, dass er sich in einer finanziellen Notlage befinde. Seine Wortgewandtheit überzeugte sein Opfer: Die Frau gab ihm für einen wohl wertlosen bunten Teppich Schmuck. Erst als der unbekannte Täter die Wohnung verlassen hatte, fiel der Münchnerin auf, dass auch eine wertvolle Uhr verschwunden war. Die Polizei sucht nun nach einem schwarzhaarigen untersetzten Mann, der hochdeutsch sprach und ein weißes Hemd und schwarze Hose trug. Hinweise erbittet das Polizeipräsidium unter der Nummer 089/2910-0.