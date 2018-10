21. Oktober 2018, 18:55 Uhr Fahndung Super-Recogniser erkennen Verdächtige

Zweimal haben zwei junge Männer bereits grundlos auf Menschen eingeprügelt, im März und April dieses Jahres, ein drittes Mal wurde einer der beiden alleine gewalttätig. Nachdem sogenannte Super-Recogniser die drei Fälle anhand von Bildern aus Überwachungskameras und dem Handyfoto eines Opfers in Zusammenhang gebracht haben, fahndet die Polizei nun nach den beiden Tatverdächtigen. Am 30. März schlugen und traten sie gegen 1.02 Uhr einen 30-Jährigen in einem Bus der Linie 55 in Neuperlach. Er erlitt Verletzungen am Kopf und im Gesicht.

Eine Woche später, am 7. April, schlug der eine Tatverdächtige gegen 20.55 Uhr in der Triftstraße einem 18-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und verschwand. Kurze Zeit später begegneten sich die beiden am U-Bahnhof Lehel wieder. Der Tatverdächtige pöbelte sein Opfer an und schlug ihm mit der Faust in den Bauch. Zwei Stunden später ereignete sich der nächste Vorfall in der S1 an der Haltestelle Rosenheimer Platz. Die beiden pöbelten einen 37-Jährigen an und schubsten ihn an der Haltestelle aus der S-Bahn. Als das Opfer versuchte, sich zu wehren, schlugen die beiden ihn zu Boden, er knallte mit dem Kopf an einen Mülleimer. Beide Gesuchte sind 20 bis 25 Jahre alt, der eine ist 1,80 bis 1,85 Meter groß, der andere etwa 1,70 Meter. Beide sind schlank und haben kurzes, dunkelblondes Haar. Hinweise an die Polizei unter 089/29100.